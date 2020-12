Tuesday, 8 December 2020, 09:10 HKT/SGT Share: 前景廣闊盈利高速增長 京東健康明日登陸港交所

香港, 2020年12月8日 - (亞太商訊) - 據信報報道,在疫情的催化下,大健康行業迎來快速發展,而行業巨頭亦有望在這個黃金賽道率先跑出。中國領先的在線零售藥房及在線醫療健康平台——京東健康(股份代號:6618.HK)將於明日(12月8日)正式登陸港交所,其上市後有望進一步提升公司的市佔率。



京東健康推出的京智康智慧初篩機器人



用户規模龐大 市場佔有率高



據悉,2014年2月,醫療健康業務作為京東集團獨立的業務類目進行運營。此後通過自營、線上平台和全管道佈局相結合的運營模式,京東健康不斷拓展全國的商業版圖。截至2020年6月30日,公司的線上平台上擁有超過9,000家第三方商家,公司的全管道佈局覆蓋了中國200多個城市。2017年、2018年、2019年及2020年前三季度,公司分別擁有43.9百萬、50.5百萬、56.1百萬及80百萬個年活躍用戶。



目前的京東健康的業務主要分為兩大塊:零售藥房業務及線上醫療健康服務。根據弗若斯特沙利文報告,於2019年按收入計,公司是中國領先的在線醫療健康平台,錄得總收入人民幣108億元。



零售藥房業務主要通過京東大藥房經營自營業務,並已建立涵蓋行業領先的製藥公司和健康產品供應商的供應鏈網絡。公司的線上平台利用品牌知名度,龐大且不斷增長的用戶群以及專有技術平台,提供更為豐富的產品品類,與京東大藥房形成良性互補、各揮優勢。



在線醫療健康服務業務主要提供綜合在線醫療健康服務,包括在線問診和處方續簽、慢性病管理、家庭醫生和消費醫療健康服務等。京東健康組建了一隻由自有醫生和外部醫療專家組成的醫療團隊,跨越了不同科室和領域,同時公司與多家協力廠商醫院和醫療健康機構合作。截至2020年9月20日,平台擁有超過6.8萬名醫生。2020年上半年,京東健康日均線上問診量約9萬次,是2019年同期的近6倍。



同時,京東健康通過零售藥房業務和在線醫療健康服務實現「醫、藥聯動」,打造了一個閉環體系。零售藥房的買家同時是潛在高質量的醫療健康服務用戶,而醫療健康服務用戶又成為反哺零售藥房和其他消費醫療健康服務的重要流量。此舉不僅讓京東健康收穫了良好的口碑效應,還使其在各項業務上達到了相輔相成的效果。



業績高速增長 基石投資者紛紛認購



良好的口碑、廣泛的業務組合和有效經營,也給京東健康帶來了收益上的增長。招股書數據顯示,2017-2019年,公司的總收入分別為人民幣56億元、82億元和108億元,2020年前三個季度,公司的總收入為人民幣132億元,業績持續穩定高速增長。



值得注意的是,京東健康此次引入包括新加坡主權財富基金GIC Pte、高瓴資本(Hillhouse Capital)和貝萊德(BlackRock)等六名基石投資者,合計認購金額高達13.5億美元。高質量的基石投資者,也為公司未來股價的表現打下了堅實基礎。



未來,隨著人們收入水平的不斷提高,人口的老齡化,慢性病患者的上升以及健康意識的逐漸增強,中國的醫療健康行業存在巨大的增長潛力。京東健康此番上市,憑藉其獨特的經營能力、良好的口碑、高成長性以及強大的背景優勢,或將享受到估值溢價的機會,為市場和投資者帶來驚喜。





