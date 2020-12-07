Monday, 7 December 2020, 17:32 HKT/SGT Share: 藍月亮進入招股第二日 成長潛力將進一步釋放

香港, 2020年12月7日 - (亞太商訊) - 據東方日報報導，藍月亮集團控股有限公司（下稱「藍月亮」或「公司」）赴港IPO進程備受市場關注。根據招股文件顯示，藍月亮此次IPO將募集10億美元（折合約78億港元），預計集團將於2020年12月16日在港交所掛牌。據市場消息稱，藍月亮於招股首日開簿僅一小時國際配售已足額，香港公開發售超額逾40倍，已獲得奧思集團(01161.HK)近1.3億港元認購。目前藍月亮進入招股第二日，認購情況依舊火爆。



業務大幅增長 頭部優勢愈發明顯



藍月亮是中國家庭清潔護理行業的領導者，根據弗若斯特沙利文報告，公司在中國洗衣液市場的市場份額曾經連續十一年（2009年至2019年）位居第一，而公司在中國洗手液市場的市場份額亦曾經連續八年（2012年至2019年）位居第一。於2019年，以零售銷售價值計算，公司在中國洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場均名列第一，市場佔有率分別為24.4%、27.9%及17.4%。



憑藉多元優質的產品組合及全國性的全渠道分銷網絡，藍月亮成為中國家庭清潔護理行業內增長最快的公司之一。於往績記錄期間，公司的業務大幅增長。根據弗若斯特沙利文報告，於2017年至2019年，中國家庭清潔護理行業零售銷售價值的複合年增長率為4.9%。於同期，公司收益的複合年增長率為11.9%。於2019年，公司的收益約為70.5億港元，純利約為10.8億港元。於截至2020年6月30日止六個月，收益為24.36億港元，而純利為3.02億港元。



「藍月亮」品牌是中國最知名的家庭清潔護理品牌之一，從其分銷渠道上看，藍月亮的頭部優勢愈發明顯。根據弗若斯特沙利文報告，2019年公司的洗衣液線上渠道零售銷售價值排名第一，市場份額為33.6%，為排名第二的中國洗衣液公司市場份額的兩倍以上。



科技賦能運營 經營效率持續優化



自2008年起，為了提升業務營運效率，基於移動互聯網及大數據技術，藍月亮開始打造先進的信息技術系統以管理公司的經營。而得益於信息技術系統及自動化程度的提升，公司經營效率持續優化。2017至2019年，公司的貿易應付款項及應付票據連年減少，其中一個主要原因是公司自行開發的投配料管理系統標準化持續提高了經營效率。



藍月亮的的信息技術系統貫穿其業務營運的主要環節，包括採購、生產及銷售。公司研發的採購管理內部系統能夠與在不同地區不同供應商的信息系統對接，顯著提高了採購效率。生產方面，公司擁有高度自動化的生產設施已令2017年至2019年間的每單位產品勞工工時大幅下降約10%，其正根據行業發展趨勢對製造過程實施智能控制。銷售方面，公司自主研發了一套CRM系統，大大提升線上線下的銷售效率。



通過科技賦能運營，藍月亮的經營效率持續優化，公司在中國十個省份興建了10個前置倉庫，使公司能夠於需要時及時作出靈活的物流安排及調整存貨。通過建立靠近客戶的前線倉庫，公司線上旗艦店的三日妥投率在2018年至2019年間提升30%，經營效率提升明顯。此外，由於公司對整體物流管理進行多項改進，包括改用較為便宜的供應商，這致使公司線上自營店舖銷售的單位產品的平均物流成本於2017年至2019年間降低約19%。



中國的家庭清潔護理行業仍在較大的增量空間，藍月亮有望於港交所上市後，進一步強化公司資本及擴張洗衣業務，並充分享受行業增長帶來的巨大紅利，從而釋放巨大的成長潛力，鞏固公司於行業的領先地位。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

