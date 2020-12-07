網龍子公司JumpStart推出全新尼奧寵物周邊產品

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|Monday, 7 December 2020, 10:59 HKT/SGT
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來源 網龍網絡控股有限公司
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香港, 2020年12月7日 - (亞太商訊) - 網龍網絡控股有限公司 – 全球領先的互聯網社區創建者（「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣布其子公司 JumpStart – 豐富兒童遊戲及體驗的領導者，與眾多品牌及設計師共同推出一批周邊產品，讓喜愛Neopets（尼奧寵物）的玩家們與寵物們進行線上線下互動。
尼奧寵物創立於1997年，是一個備受喜愛並擁有超過1.5億用戶的品牌。20多年來，熱愛尼奧寵物的玩家持續收集虛擬和實體的尼奧寵物。在此次推出的周邊商品中，尼奧寵物與更多新品牌合作，包括Hot Topic、What's Your Passion Jewelry、Geekify、H3 Apparel，以及Krista Staggs、Anthony Conley等設計師，爲忠粉帶來更多尼奧寵物的手辦、收藏品、服飾及飾品。粉絲們還可以在指定商品上掃描遊戲編碼，在線上帳號內領取小禮物，獲得聯接線上和線下的雙重體驗。
JumpStart業務發展和市場營銷部執行副總裁Scott Nocas表示 ：「隨著我們對尼奧寵物品牌的擴展，玩家和粉絲對擁有尼奧寵物的新需求也隨之增加。我們很高興能帶給粉絲全新一批尼奧寵物的周邊商品。尼奧寵物更將攜手领先的品牌代理商Carlin West Agency於2021年推出周边商品，包括毛絨玩具、手辦、漫畫、飾品、禮物、創意玩具和文具等。」尼奧寵物品牌經理Stephanie Lord接著表示：「在現時全球疫情緊張的時刻，尼奧寵物可讓玩家得到放鬆，讓他們找到正面的情緒出口。我們希望能够繼續發展和擴大尼奧寵物品牌，吸引更多玩家。」
關於網龍網絡控股有限公司
網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有悠久的優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶–17173.com及打造最具影響力的智能手機服務平台–91無線。
網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在線教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。
關於JumpStart
JumpStart是通過寓教於樂的方式創建互動式家庭體驗之領導者。過去20多年來，JumpStart致力製作優質的，具有吸引力、社交性、創造力和富有樂趣的教育類產品。JumpStart以其旗艦品牌JumpStart®，Jumpstart Academy®，Neopets®，School of Dragons® ，Zoo Guardians®以及 Math Blaster®打造移動端、多人在線遊戲及體驗。JumpStart致力于提供正面、安全和豐富的體驗，贏得了數以百萬計的兒童、教師、家長以及多家負有盛名的機構，如Common Sense Media（常識媒體）和National Parenting Center等的信賴。JumpStart為全球領先互聯網社區創建者 – 網龍的子公司。JumpStart總部設於美國洛杉磯。
關於Carlin West Agency
Carlin West Agency是一家領先的品牌創建及商品品牌代理商，為多個兒童及流行娛樂品牌進行代理，如尼奧寵物、全球流行歌手初音未來、克利斯蒂亞諾-羅納爾多首部漫畫《特攻7號》(Striker Force 7)等。Carlin West Agency總部位於美國紐約市。有關更多公司信息，請訪問 www.carlinwestagency.com。
如有投資者垂詢，敬請聯絡：
網龍網絡控股有限公司
周鷹女士
投資者關係高級總監
電話：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825
電郵：maggiezhou@nd.com.cn
網站：ir.nd.com.cn
有關尼奧寵物之媒體查詢
ChizComm Ltd. | www.chizcomm.com
Kassandra O’Brien | 416.551.0822 x356 | kobrien@chizcomm.com
話題 Press release summary
部門 金融, Cloud & Enterprise, 业务, 教育, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
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