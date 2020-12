Monday, 7 December 2020, 08:56 HKT/SGT Share:

來源 中國生物製藥有限公司 中國生物製藥入股科興中維 進入中國新冠疫苗研發生產 加速生物製藥全產業鏈佈局

香港, 2020年12月7日 - (亞太商訊) - 中國生物製藥有限公司(「中國生物製藥」或「集團」,股票編號:1177)宣佈,投資5.15億美元於北京科興中維生物技術有限公司(「科興中維」),佔科興中維股權15.03%,將以集團內部資源撥付。科興中維是目前中國研發生產新冠滅活疫苗的兩家企業之一。中國生物製藥的入股,將有助於科興中維提升新冠肺炎疫苗CoronaVac的研發和生產能力,投資還將支持科興中維其他開發及營運活動;同時更標誌著中國生物製藥正式進入疫苗的研發和生產領域。



科興中維主要從事人用疫苗的研發業務,在新冠肺炎疫苗CoronaVac的開發取得了重大進展,不僅率先研製成功滅活型新冠疫苗,而且也是目前中國為數不多能規模化生產此類疫苗的企業之一。今年4月13日,CoronaVac正式獲得中國國家藥品監督管理局批准進入臨床研究,隨後又獲得了巴西、印尼、土耳其及智利等國家的三期臨床試驗許可。目前,科興中維已獲得多國訂單,中國生物製藥與其的強強聯手,將有望使中國製造的新冠疫苗增強在全球市場中的競爭力。



全面提升疫苗產能 加速推進全球佈局



據多方測算,全球新冠肺炎疫苗需求或在百億劑數量級,中國企業到2021年底預計疫苗產能至少約20億劑。隨著中國生物製藥的此次入股,將可通過集團強大的產業化能力,迅速助力科興中維快速擴大新冠肺炎疫苗的生產能力,迅速滿足中國乃至世界各國的採購需求。



此外,進入疫苗生產領域,還將使得中國生物製藥加速全產業鏈佈局,使得以預防為目的的疫苗和以治療為目的的藥品產品組合形成良好的互補。另一方面,鑒於預防領域產品受國家藥品帶量採購政策影響的風險較低,該投資將可提升集團整體營運抗風險能力。



作為中國領先的創新研發驅動型醫藥集團,中國生物製藥一直堅持在自主研發的基礎上,不斷通過外部拓展引入創新產品。此次通過與科興中維的合作,可迅速捕捉市場極需的創新產品的機會,契合中國生物製藥一貫的戰略方向。同時,中國生物製藥將在海外市場通過新冠肺炎疫苗的合作、商業化和投資,拓展與外地政府、監管機構及業務合作夥伴的商業網路,並通過迅速提高市場地位和規模,加快及擴大國際化佈局。



助力抗擊新冠疫情 體現企業社會責任



中國生物製藥董事局主席謝其潤表示,「中國生物製藥希望通過自身及與合作夥伴的共同努力,幫助更快控制席捲全球的新冠疫情,並對中國乃至全球的公共衛生預防事業作出貢獻,使自己的社會責任從關注疾病治療延伸到生命週期健康管理,最終實現企業對人民健康、生命安全乃至全人類福祉的責任與擔當。」



中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團,業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥,在肝病、腫瘤、骨科、抗感染及呼吸系統疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。



中國生物製藥是以下指數成份股:MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生-工商指數、恒生綜合指數、恒生綜合-消費品製造業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國(香港上市)100指數、恒生港股通指數,以及恒生中國(香港上市)25指數。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。



北京科興中維生物技術有限公司是研發型企業,於2009年註冊成立,從事人用疫苗的研究、開發、生產及销售,現正開發多種人用疫苗,包括對抗肺炎、DTaP(百喉、破傷風、非細胞性百日咳混合)、Hib(乙型流感嗜血杆菌)及乙型肝炎的疫苗。科興中維同時亦從事多種聯合疫苗的開發。科興中維已取得中國疫苗技術發明專利授權12項。科興中維開發的新型冠狀病毒候選滅活疫苗CoronaVac正在國外多個國家進行三期臨床試驗。若該疫苗開發成功,科興中維將成爲CoronaVac在中國的上市銷售批准持有人,將獲得中國國家藥品監督管理局頒發疫苗生產許可。









