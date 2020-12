Sunday, 6 December 2020, 20:26 HKT/SGT Share: HPV疫苗大亂戰!逃得掉PD-1宿命嗎?

香港, 2020年12月6日 - (亞太商訊) - 在第十二屆(2020)中國醫藥企業家科學家投資家大會(啟思會)主論壇舉辦的圓桌對話 “創新的品質和賽道”中,嘉賓們聊high了,居然將話題引入了危險的方向,大家熱烈討論了PD-1未來會賣到多便宜,結果“3萬塊一年!”得出後,大家都驚呆了,曾經治療費用幾十萬一年的市場寵兒、癌症剋星、大免疫治療領域的卡麗熙、跨腫瘤適應症應用的凡爾賽,他怎麼就不香了?他怎麼就砍價砍到了腳脖子,一折起啊?實際情況是,目前6家獲批的PD-1都各有特點,能滿足很多臨床需求,也會帶來極高的臨床獲益,但是,他架不住在研的管線還有幾十個啊,一旦這些品種都釋放出來,到時候為了競爭和生存,大家在各自努力學術推廣、加強行銷之外,能祭出的殺招也就只有砍價了。







回過頭來看,今天的HPV疫苗領域何其相似,自從MSD的9價疫苗獲批以來,“唯一能預防癌症的疫苗!”、“愛她,就帶她去打HPV。”、“不止女性,男性也需要HPV的保護。”“深圳要抽籤才能打的疫苗!”、“香港告急,飛過去打的陸客耗盡了香港最後一滴HPV疫苗。”這樣的聲音層出不窮,一時間洛陽紙貴,連小米的雷軍都恨不得擊節讚歎:“好一個饑餓行銷!”在這樣的大背景下,MSD賺得盆滿缽滿,定價自然也是怎麼高貴怎麼來。然而這樣的好生意怎麼可能只有一家做,看到了這裡面巨大的商機和利潤,國內各疫苗公司摩拳擦掌,根據截至2020年12月在研HPV疫苗的列表,可以看到這一領域的在研管線,相信除已進入臨床階段的品種外,還有大量的企業在虎視眈眈。



接下來這HPV疫苗產業的劇本該怎麼走呢?我們先來看看2價HPV疫苗市場的情況。萬泰生物的2價HPV疫苗馨可寧採用DNA重組技術在大腸桿菌中表達類病毒顆粒抗原,使得其生產成本更低。因此,馨可寧上市價格為每一劑針329元,比GSK的希瑞適,還要低43%左右。這樣的價格也給目前仍在管線中的2價/3價HPV疫苗產品帶來了顯著的成本壓力。作為行業的後來者,如何在萬泰、GSK中爭取市場份額,只有降價、降價再降價!未來,不只是2價/3價HPV疫苗,在更擁擠的9價HPV疫苗市場,我們會看到殺紅了眼的疫苗企業們為了搶佔市場,拋出一個又一個低價,HPV疫苗市場會像現在的PD-1市場一樣賣出“白菜價”。到了那個時候,我們才能說真正地達到了“實現全民接種”的基礎,當然,疫苗企業利潤降低,慘澹度日也會是不爭的事實了。



另外,全球疫苗研發和生產技術正在飛速發展。2020年12月英國緊急批准了4,000萬劑BioNTech疫苗的上市,標誌著全球疫苗產業格局已經悄然發生了根本性的變化,以mRNA技術為代表的疫苗產業新技術正在顛覆已有百年歷史的疫苗產業。當前全球兩款上市的新冠疫苗分別為俄羅斯腺病毒疫苗以及BioNTech的mRNA疫苗,這兩款疫苗的保護有效性均超過90%,研發週期均短於1年,且可在短時間內實現上億支疫苗的生產。未來,隨著這兩大技術的不斷發展成熟,兩大技術的使用將不再局限於新冠疫苗領域,更多疫苗品種包括高價HPV疫苗等均可在這兩大技術平臺實現快速的研發和生產。屆時,HPV疫苗能賣到多便宜,是不是直接就進計免,變成一類苗了,同樣是值得我們警惕的情況。





