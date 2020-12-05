中國通海金融榮獲「低碳關懷ESG標籤」

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|中國通海國際金融有限公司
|July 20, 2020, 16:51 HKT/SGT
|「華富卓越投資者關係大獎2019」獲獎名單公布 嘉許企業卓越成就
|Jan 17, 2020, 17:45 HKT/SGT
|中國通海金融榮獲《財資》2019年度「最佳私有化交易項目」
|Dec 20, 2019, 14:43 HKT/SGT
|中國通海金融於《資本壹週》主辦之「傑出上市企業大獎2019」榮膺「企業管治大獎」殊榮
|Nov 19, 2019, 18:13 HKT/SGT
|中國通海金融連續第二年榮獲《信報財經新聞》「上市公司卓越大獎2019」(主板) 殊榮
|June 3, 2019, 19:48 HKT/SGT
|【華富卓越投資者關係大獎2018】頒獎典禮圓滿舉行
|May 6, 2019, 17:34 HKT/SGT
|「華富卓越投資者關係大獎2018」現正接受公眾提名
|Apr 1, 2019, 18:19 HKT/SGT
|中國通海金融榮獲信報「金融服務卓越大奬2019」
|Feb 8, 2019, 18:17 HKT/SGT
|中國通海金融冠名贊助己亥年首個足球壇盛事通海金融賀歲盃圓滿結束
|Jan 17, 2019, 18:19 HKT/SGT
|中國通海金融冠名贊助香港國際女子網球賽
|Nov 7, 2018, 09:37 HKT/SGT
|中國通海金融榮獲《信報財經新聞》「上市公司卓越大獎2018」(主板) 獎項
|Nov 1, 2018, 11:57 HKT/SGT
|中國通海金融首度贊助香港網球公開賽
|Aug 29, 2018, 21:32 HKT/SGT
|中國通海金融2018年度中期業績
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