Friday, 4 December 2020, 13:39 HKT/SGT Share: 平安好醫生榮膺中國證券金紫荊獎“最佳新經濟上市公司獎”

香港, 2020年12月4日 - (亞太商訊) - 2020年12月3日，第十屆中國證券金紫荊獎頒獎典禮在深圳福田香格里拉舉行。自2011年首屆舉辦以來，中國證券金紫荊獎作為規模大、層次高、公信力強的兩地上市公司公開評選，已成為海內外觀測中國資本市場及上市公司的風向標。平安健康醫療科技有限公司(股票簡稱“平安好醫生”，1833.HK)憑藉在“互聯網+智慧醫療”領域的成就和創新，在逾千家公司角逐中脫穎而出，榮獲“最佳新經濟上市公司”獎。











全球醫療科技第一股 業務穩健增長

作為全球領先的醫療健康生態平臺，平安好醫生是平安集團醫療生態圈的重要成員，目前已經形成線上醫療、消費型醫療、健康商城、健康管理及健康互動等重點業務板塊。2018年5月4日，平安好醫生在港交所掛牌上市，股票代碼1833.HK，被稱為全球醫療科技第一股。



目前，平安好醫生服務于3.46億使用者，駐司醫護團隊超1800人，聚集全國近萬名專家，已建立起強大的線下服務網路，包含11萬家合作藥店、4.9萬家合作診所、2000多家體檢中心。2020年上半年，平安好醫生營業收入同比增長21%至27.5億元，其中線上醫療收入大幅增長107%至6.95億元。作為互聯網醫療新經濟的代表企業，平安好醫生市值在2020年4月首次突破千億大關，7月獲准納入恒生科技指數，再次展現了其巨大的發展潛力。



互聯網醫療全力戰“疫” 新經濟備受讚譽

在2020年初新冠疫情爆發之際，平安好醫生積極發揮互聯網醫療及時、高效、能有效避免接觸感染的優勢，開通抗疫義診專線，為公眾免費提供新冠肺炎諮詢和疫情防護指導，助力抗擊疫情;並向武漢及各地醫療機構合計捐贈了45萬隻口罩。疫情期間，平安好醫生平臺訪問人次達11.1億，APP新註冊用戶量增長10倍，APP新增用戶日均問診量是平時的9倍。作為“雲”抗疫的典型代表，平安好醫生生動詮釋了互聯網技術在改善民眾生活品質和提升社會治理水準方面發揮的巨大作用。



在疫情影響下，醫保支付制度的加速落地，多地政府積極回應。平安好醫生快速響應國家號召，全面佈局醫保服務，推進互聯網醫院的建設，目前已打通東莞、銀川等地的當地醫保支付系統，為當地市民帶來便捷、高效、安全的互聯網醫療服務。



打造服務使用者+醫生雙平臺，構建專業醫患溝通橋樑

2020年9月，伴隨著戰略和產品的雙重升級，平安好醫生重磅推出子品牌“平安醫家”，以構建專業醫患溝通橋樑為使命，致力於打造中國規模最大、模式最領先、競爭壁壘最堅實的互聯網醫療服務平臺，並持續推出一系列創新功能以及升級產品。



針對患者求診名醫的困境和需求，平安醫家在業內獨創“雙醫模式”, 聚焦專科專病，幫助全國名醫專家成立線上診室，為患者搭建求訪名醫的快速通道，充分發揮互聯網便利的管道優勢。此外，平安醫家還針對個人和家庭，推出多層會員體系的健康管家服務，為每個使用者及每個家庭提供有溫度的健康管理。



近期，平安醫家推出了業內首個“線上醫療全程安心保障”，通過與保險產品協同，為使用者和醫生提供貫穿問診旅程的全程保障以及最高100萬的保障金額，打造業內保障體量最大、範圍最全的保障體系，破除了用戶對於網上看病的一系列疑慮和擔憂。



過去六年，平安好醫生成功地完成了從0到1的跨越：累積了海量使用者、樹立了服務口碑、確立了互聯網醫療收入模式。無論是在探索商業模式，還是打造創新產品上，平安好醫生一直走在行業前沿，未來，平安好醫生將持續探索創新，為用戶提供線上線下一體化的醫療健康服務，實現長期、可持續的健康發展。





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