第十屆中國證券金紫荊獎名單揭曉 華能國際斬獲兩項大獎

香港, 2020年12月4日 - (亞太商訊) - 12月3日,“三十而立,育新機 開新局”2020第十屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在深圳舉辦,共計上百家香港及內地財經界官員、大型上市公司高管、國內外券商研究機構負責人、創投機構負責人親臨現場,眾星璀璨。會場公佈了“金紫荊獎”獲獎公司及企業領袖名單,華能國際電力股份有限公司(簡稱“華能國際”;股份代號:0902.HK)在一眾參選公司中脫穎而出,最終斬獲“資本市場三十周年傑出上市公司”獎項,公司副總經理兼董事會秘書黃朝全亦榮獲“最佳上市公司董事會秘書”獎。



中國證券金紫荊獎由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港特許秘書公會、香港中國企業協會、香港中資證券業協會、香港中國金融協會、香港證券學會、香港中國並購公會等機構共同舉辦,自2011年首屆舉辦以來,作為中國資本市場發展三十年來針對兩地上市公司及其高管的規模最大、層次最高、最具公信力的上市公司評選,已成為海內外觀測中國資本市場及上市公司的風向標。



今年是金紫荊獎十周年華誕,組委會共設立13個獎項,經過網路投票、組委會審定和專家評審,最終遴選出82家獲獎公司,總市值達到105萬億。華能國際在其中榮膺兩項重量級獎項,足以證明公司強大的實力以及資本市場對其的認可。



作為中國最大的上市發電公司之一,華能國際成立於1994年6月30日,主營業務是利用現代化的技術和設備,利用國內外資金,在全國範圍內開發、建設和運營大型發電廠。截至2020年6月30日,公司總股本約為157億股,公司總資產達4251億。



華能國際在國內、國外資本市場建立了通暢的融資管道,其規範的公司治理結構、良好的資本結構和資信也贏得了國內外監管機構的信任和各大銀行、機構投資者的青睞,相繼榮獲了“改革開放四十周年傑出貢獻上市公司”、“最佳上市公司”、“最具投資價值上市公司”、“新中國成立70周年卓越貢獻企業”、“公司債券優秀發行人”等獎項,連續十年入選“普氏全球能源上市公司排行榜”,樹立並鞏固了公司在境內外資本市場上的優良形象。



華能國際高度重視公司治理,建立並不斷完善行之有效的內部控制體系,通過科學高效管理,為公司創造價值,確保公司健康發展。公司成為國內首批通過內控外部審計的上市公司之一。截至目前,公司已連續14年順利通過內控審計,在資本市場上贏得了良好的聲譽。



華能國際始終堅持技術創新、體制創新和管理創新,在電力技術進步、電廠建設運營和管理流程優化等方面創造了多項國內行業第一和樣板工程,在助力電站設備製造業技術進步的同時,推動了中國電力事業的健康發展。截至2020年6月30日,公司可控發電裝機容量達108,111兆瓦,境內電廠廣泛分佈在中國26個省、自治區和直轄市,同時在新加坡全資擁有一家營運電力公司,在巴基斯坦投資一家營運電力公司。



華能國際始終堅守為股東創造長期、穩定、增長回報的理念,高度重視股東回報工作,通過制定積極、平衡、穩定的派息政策,使全體股東切實分享公司的發展成果,維護了廣大股東的權益,增強了投資者的信心。公司也因此榮登2020中國上市公司現金分紅“豐厚回報榜”和“真誠回報榜”兩個榜單。



未來,華能國際將繼續順應能源變革新趨勢,持續推進結構優化調整,大力發展清潔能源,提高運營效率,提升競爭能力,為社會提供清潔、低碳、安全、高效的電能及優質的能源服務,努力營造健康可持續發展的市場環境,實現企業高品質發展,加快創建國際一流上市發電公司的步伐。









