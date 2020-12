Thursday, 3 December 2020, 17:59 HKT/SGT Share: 藍月亮招股在即 多元產品組合迎市場趨勢

香港, 2020年12月3日 - (亞太商訊) - 據星島日報報導,作為中國家庭清潔護理龍頭,藍月亮集團控股有限公司(下稱「藍月亮」或「公司」,股份代號:6993)在資本市場的一舉一動都會引人注目。市場消息,藍月亮招股在即,本次上市募集資金將用於業務擴充、提高品牌知名度、增強研發實力等。



產品組合多元 競爭優勢明顯



藍月亮研發、生產及銷售多款產品,涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類,其核心產品包括洗衣液、洗手液、衣物清潔護理產品、餐廚清潔產品及浴室清潔劑。憑藉多元化的產品選擇,通過客戶服務推廣科學的清潔知識,提供完整的家庭清潔解決方案。根據弗若斯特沙利文報告,於2017年、2018年及2019年各年,公司的洗衣液、濃縮洗衣液及洗手液在其各自市場的市場份額均排名第一,2019年市場佔有率分別為24.4%、27.9%及17.4%。



藍月亮作為中國家庭清潔護理市場的領導者,受益於巨大的增長機遇。根據弗若斯特沙利文報告,公司在中國洗衣液市場的市場份額曾經連續十一年(2009年至2019年)位居第一,而公司在中國洗手液市場的市場份額亦曾經連續八年(2012年至2019年)位居第一。而公司重點佈局的衣物清潔護理市場為中國正快速增長的家庭清潔護理行業中最大的市場,憑藉公司強大的品牌知名度及良好的往績記錄,得以鞏固領先地位及把握市場機遇。



通過多元產品組合迎市場趨勢與建立覆蓋中國的全渠道銷售及分銷網絡,藍月亮的業務於往績記錄期間取得大幅增長。於2017年至2019年,公司收益的複合年增長率為11.9%,同期淨利潤複合年增長率為253.9%,且毛利率由2017年的53.2%增長至2019年的64.2%。於2019年及截至2020年6月30日,公司的收益分別達將近70.5億港元及24.4億港元,而公司的純利分別近10.8億港元及3.02億港元,表現十分亮眼。



隨著中國消費者的健康及衛生意識不斷增強以及生活水平提高,中國消費者對家庭清潔護理產品的需求增加。作為中國領先的家庭清潔護理公司,藍月亮上市後有望進一步提升於中國洗衣液、濃縮洗衣液及洗手液市場中的的份額,鞏固公司於家庭清潔護理行業的領導地位。



洗衣液潛力巨大 緊抓市場趨勢



家庭清潔護理行業涵蓋從衣物清潔護理及個人清潔護理到家居清潔護理的眾多分部。根據弗若斯特沙利文報告,衣物清潔護理市場是中國家庭清潔護理市場的最大細分市場,2019年的零售銷售價值為人民幣678億元,佔2019年家庭清潔護理市場整體市場份額的61.2%。預期洗衣液市場將成為衣物清潔護理行業的主要增長動力,因其具有便利性強、洗後問題較少等優勢,中國所有線級城市的消費者越來越願意嘗試洗衣液,洗衣液市場未來增長潛力巨大。



成立28年以來,藍月亮不斷優化升級產品,相繼推出藍月亮深層潔淨護理洗衣液、亮白增艷洗衣液、手洗專用型洗衣液及機洗至尊濃縮+洗衣液等多款受歡迎產品,推出市場五年內年度零售價值均迅速超過5億元人民幣。自2003年首次推出洗衣液產品,大部分洗衣液產品逾10年仍然具有競爭力且深受消費者歡迎,也正是藍月亮的衣物清潔護理產品推動了中國洗衣劑市場,實現從洗衣粉到洗衣液進而升級到濃縮洗衣劑。尤其是,2017至2019年藍月亮深層清潔護理及其升級版亮白增艷洗衣液、藍月亮深層潔淨洗衣液、柔順劑及抑菌洗手液的收益複合年增長率均超過10%。



根據弗若斯特沙利文報告,2019年藍月亮的洗衣液線上渠道零售銷售價值排名第一,市場份額為33.6%,為排名第二的中國洗衣液公司市場份額的兩倍以上。按零售銷售價值計算,於2017年至2019年,「藍月亮」品牌在中國線下洗衣液市場中排名第一。





