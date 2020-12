Thursday, 3 December 2020, 14:02 HKT/SGT Share: 專訪寶寶樹集團首席財務官、執行董事徐翀:精准定位母嬰賽道 躬身入局撬動杠杆

香港, 2020年12月3日 - (亞太商訊) - 對於寶寶樹集團(1761.HK)現任首席財務官、執行董事徐翀來說,加入寶寶樹集團,進入母嬰賽道,是在天時地利人和下雙向選擇的一個結果。



寶寶樹集團首席財務官兼執行董事徐翀



“基於投資者的視角,我找到看好的行業和生意。近四萬億規模的母嬰賽道坡長雪厚,而寶寶樹集團作為母嬰行業的頭部企業,有著領先的使用者口碑和流量規模,正是這樣的優質標的。”徐翀在接受大公網記者採訪時表示。



事實上,作為國內最大、最活躍的母嬰類社區平臺,寶寶樹集團躬身細作,過去一年,在內容升級與產品創新方面均取得突出業績成效。資料顯示,截至2020年6月30日,寶寶樹全平臺月均活躍用戶數達1.03億,移動端主陣地寶寶樹孕育App的MAU達2040萬,較2019年底增長7.9%,用戶次月留存率增至65.2%。得益於產品、服務、體驗的優化升級,寶寶樹上半年用戶流量繼續領跑行業,進入“價值創造型增長”新週期。



產品層面,寶寶樹集團持續以創新供給側增長來推動消費側增長,不斷提升以內容、工具、社區為核心的產品力。圍繞“我的育兒生活”,旗艦產品寶寶樹孕育APP進行了一系列的產品反覆運算升級。同時,全域場景的內容佈局,IP欄目矩陣的運營孵化,助力寶寶樹拓展第二成長曲線。以抖音平臺孵化的“寶寶樹專家團”帳號為例,粉絲總量近70萬,單條視頻最高播放量超過650萬次。



“作為公司CFO,非常時期,保證好公司現金流讓企業安全是本職。”



回顧今年年初的疫情黑天鵝事件對寶寶樹集團及母嬰消費市場的影響,徐翀表示,突發疫情的確對各行各業都帶來一定衝擊,但母嬰人群的消費需求仍然強勁,抗週期屬性穩固支撐市場規模和投資價值,同時母嬰行業正面臨加速數位化升級的新課題和挑戰。



“作為公司CFO,我對一個企業安全性的要求是,一個企業至少能抗兩次今年這樣疫情的風險,按照這樣的原則來規劃和佈局我們的資產結構。所以當疫情這種非預期性風險到來的時候,我們有充足的現金流保證企業的順利運轉。同時,做時間的朋友,機會永遠留給有準備的人。我們必須知道大概走勢可能在怎樣的一個週期裡,到哪一年大概會熱,到哪一年大概會冷,可能有什麼突發事件。當發生突發風險,CFO該做的要做,比如說適當降低成本,或者促進業務團隊做出更有突破性的創新等。但更重要的,是去做好戰略性、前瞻性的佈局。”此外,他補充道,寶寶樹作為服務中國母嬰家庭的頭部互聯網平臺,一直在為用戶提供知識、工具、購物等多元化的服務,不斷積累和佔據了資料洞察優勢,能夠在疫情期間為用戶提供有效的、差異化的供給,緩解母嬰人群在疫情期間的焦慮和不安,持續為用戶解決問題、創造價值、陪伴成長,這為一家公司長足發展奠定了基礎。



“能為用戶和投資者繪製未來生活方式的願景和藍圖的公司,才能被賦予更高價值期待”



作為一家跨境上市公司CFO,徐翀與大公網分享了自己對香港資本市場及優質上市企業的理解,他表示,港交所的制度改革使得其更具包容性和開放性,減少了新經濟公司或者海外已上市公司赴港上市的障礙,並且能夠獲得多元化的海內外資金支援,同時也為投資者提供了更多可供選擇的優質投資標的,有利於參與其中的多方共生共榮。2020年,疫情等黑天鵝給資本市場帶來了新的不確定性,但同時也有越來越多的海外已上市公司回港上市、新經濟公司在港交所掛牌。當下中國經濟蓬勃發展,很多新興行業、企業嶄露頭角,全球資本市場正在看向中國的優秀企業,未來港交所也將聚攏更多的優質資產,為投資者創造更大的價值、成為全球資本市場持續矚目的焦點。



對於優質上市公司應具有的特質,他認為,一家優質的上市公司至少包含三個特質:廣闊的行業賽道、良好的基本面和優秀的公司治理。首先是行業要空間大、增速快,並且有很強的抗週期屬性;其次企業的行業地位、產品與服務品質、市場口碑、盈利模式、核心價值、競爭壁壘、財務情況等表現良好;此外,卓越的企業治理會讓一家公司走得更穩健。“資本價值首先體現在為用戶創造的價值,能代言者,應該是能夠將技術與服務滲透進日常生活,解決使用者實際問題,推動資訊、資源無障礙獲取的公司,能夠解決企業痛點或賦能行業的公司。如果一家公司能夠為用戶和投資者繪製出未來生活方式的願景和藍圖,那必將被投資者寄予更高的價值期待,未來能夠持續給股東帶來豐厚回報。”他說。



“一個優秀的CFO,應該也必須躬身入局,不能只是在數字中看乾坤”



多年財務及金融管理方面的職業經驗,使徐翀在在擔任寶寶樹集團CFO及執行董事職務時頗有心得。他認為,成為CFO的前提,是首先成為一個出色的財務從業者,充分掌握資料分析技能、領導才能、項目管理技能、科技技能等。同時,一個優秀的CFO,不能只是在數字中看乾坤,應該也必須躬身入局,要深入到行業、業務中洞察變化和趨勢,才能夠為公司做出更好的長中短期規劃,幫助企業安全、健康地可持續發展。他表示,“面向未來,我們每個人都需要不斷學習,給自己的天賦加杠杆,拓寬邊界,才能撬動更大的能量。”







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network