Wednesday, 2 December 2020, 18:04 HKT/SGT Share: 興業銀行行長陶以平榮膺「全國優秀企業家」稱號

香港, 2020年12月2日 - (亞太商訊) - 12月1日，在廣東東莞舉行的2020年全國企業家活動日暨中國企業家年會上，由中國企業聯合會、中國企業家協會組織的「2019-2020年度全國優秀企業家」評選揭曉，興業銀行行長陶以平榮膺全國優秀企業家稱號。



陶以平於2016年接任興業銀行行長。作為一名三十多年的銀行業者，面對銀行轉型下半場和新形勢的挑戰，陶以平按照行內總體部署和董事會戰略要求，深入洞察經濟金融發展大勢，與興業銀行經營班子一起適變而變，因變而勝，堅定推進「1234」戰略，以「商行+投行」為抓手，持續鞏固並鍛造興業銀行差異化經營特色和核心競爭力，在深入貫徹落實金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革「三大基本任務」的實踐中，駛向高質量可持續發展新航程。



經營業績穩步提升。截至2020年三季度末，興業銀行集團總資產達76195.39億元，較2015年末增長43.87%，前三季度營業收入和凈利潤分別為1517.83億元、518.75億元，較2015年同期增長35.09%、25.85%。 總資產、凈利潤穩居國內股份制銀行前列，綜合實力名列前茅;在英國《銀行家》雜誌「全球銀行1000強」最新排名中，按一級資本從第36位躍升至第21位元;在美國《財富》雜誌「世界企業500強」榜單中，排名從第271位升至第222位。



業務結構顯著優化。近年來，興業銀行始終保持「商行+投行」戰略定力，堅持「補短板、強優勢」 兩手抓、兩手硬，著力推進業務結構調整優化，資產負債結構更加穩健均衡。表內資產負債實現重構，資產端貸款增加2.05萬億元，標準化債權投資增加1.15萬億元，非標投資減少1.03萬億元;負債端各項存款增加1.49萬 億元，同業存款減少4012億元，同業負債佔比從39.74%降至23.13%，同業負債佔比、流動性比例、流動性覆蓋率、凈穩定資金比例大幅向好並全面達標。 表外特色業務優勢擴大，非金融企業債務融資工具承銷規模2018年、2019年、2020年均居全市場第一;理財規模增至1. 45萬億元，符合資管新規的產品佔非保本理財56.76%，綜合理財能力連續12個季度被普益標準評為第一。收入來源更加多元，結構更加均衡，企金、零售、同業三大業務條線稅前利潤佔比更加合理，零售金融成為新的「壓艙石」，非息收入在營收中佔比實現翻番，抵禦市場波動、穿越經濟週期的能力顯著增強。2019年，惠譽將興業銀行長期外幣發行人違約評級從BB+上調至BBB-。



發展方式切實轉變。興業銀行積極順應大勢變化，推動全行踐行新發展理念，從高速度增長向高品質發展轉變。一方面，堅持品質第一，全面強化風險管理，提高風險處置能力，資產質量持續向好，截至2020 年9 月末，不良貸款率 1.47%，連續三年下降，撥貸比 3. 11%，撥備覆蓋率211.69%，保持行業較高水準，資產質量和風險抵補能力維持同類型銀行先進水準。另一方面，堅持效益優先，堅定走輕資產、輕資本發展道路，近5年總資產收益率維持在0.9%以上，凈資產收益率維持在14%以上，始終位居銀行業較高水準。



陶以平認為，實現「一流銀行、百年興業」的遠大理想，必須突破「在商言商」的狹隘思維，在謀求企業穩健發展的同時，堅定踐行「寓義於利」的可持續發展模式，講責任、有擔當。 作為中國首家「赤道銀行」和國內綠色金融的宣導者，該行積極踐行「兩山理論」，將環境和社會風險管理嚴格嵌入業務流程，持續加大綠色信貸投入，融資融智並舉，為我國生態文明建設引入金融活力，截至2020年三季度末累計為29250家企業提供綠色金融融資27033億元，可實現在我國境內每年節約標準煤3029萬噸，年減排二氧化碳8462.11萬噸，年節水量41038.57萬噸。 全球最大指數公司明晟（MSCI）將興業銀行ESG（環境、社會及公司治理）評級由BBB級上調為A級。過去四年興業銀行均蟬聯中國銀行業協會頒發的社會責任大獎



在金融扶貧領域，該行堅持輸血與造血並舉，構建產業扶貧、管道扶貧、產品扶貧、定點扶貧、教育扶貧五大精準扶貧體系，完善捐資助學、抗災救災、扶貧濟困三位一體公益慈善機制，推動脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接，探索形成了具有興業特色、行之有效的差異化金融扶貧模式。 截至2020年三季度末，涉農貸款餘額4443億元，同比增長13.89%，精準扶貧貸款餘額合計158.9億元，較年初增長9.37%，帶動和服務貧困地區人口約13萬人，為我國高品質打贏脫貧攻堅戰注入了強勁金融力量。



作為一行之長，陶以平始終堅持中央的領導，認真貫徹落實國家方針政策、金融監管政策要求，精於戰略，善於創新，團結帶領興業同仁幹事創業，擔當奉獻。擔任興業銀行行長以來，先後在《銀行家》、中國金融網等媒體組織的評選中榮獲「2017年十大金融人物」「2019年中國銀行業十大年度人物」等稱號，當選專業智庫中國金融40人論壇常務理事。



心有擔當，久久為功。十九屆五中全會將「十四五」規劃與二〇三五年遠景目標統籌考慮，全面系統地回答了新形勢下實現什麼樣的發展、如何實現發展的重大問題。陶以平表示，興業銀行將全面堅持黨的領導，推進黨的建設與業務發展的深度融合，積極融入新發展階段，有力踐行新發展理念，積極構建新發展格局，繼續保持前瞻性的戰略把握能力和強大的戰略執行能力，不負時代使命，不負客戶與投資者的信賴，繼續執守本源，開拓創新，在實現高品質發展的航道上，劈波斬浪，勇毅前行！







Dec 2, 2020, 18:04 HKT/SGT

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