來源 百勝中國 中國營養學會 – 百勝餐飲健康基金揭曉2020年度資助項目暨第十三屆餐飲健康學術研討會召開 後疫情 新常態 聚焦餐飲營養發展

香港, 2020年12月2日 - (亞太商訊) - 日前,中國營養學會 – 百勝餐飲健康基金年會暨第十三屆餐飲健康學術研討會在重慶召開。緊扣當前大環境,本次大會圍繞「後疫情 新常態 聚焦餐飲營養發展」的主題,對後疫情時代餐飲營養健康發展的新趨勢進行了深入探討。



中國營養學會副理事長楊曉光致辭



百勝中國CEO屈翠容為大會發表視頻寄語



中國工程院院士陳君石致辭



陳君石院士、楊曉光教授、王立志女士為獲資助項目頒發證書



蘇宜香教授、馬愛國教授為獲資助項目頒發證書



與會專家分享報告







在大會主題學術研討環節,與會專家圍繞大會主題分享了疫情期間食物消費情况、食物浪費等營養領域熱點問題的報告,現場反響熱烈。



此外,大會現場公佈了獲得2020年度基金資助的7個項目。其中,「基於網絡訂餐平台的餐飲業單人份套餐研究及菜餚份量推薦研究」等中標項目將研究方向聚焦在後疫情時代下大眾的新興消費習慣與營養需求。中國工程院陳君石院士、中國營養學會副理事長楊曉光教授、馬愛國教授、榮譽理事蘇宜香教授、百勝中國首席公共事務官王立志(Alice Wang)女士等基金管委會成員,以及中國科學院地理所所長成升魁教授、中山大學公共衛生學院朱惠蓮教授、北京市營養源研究所的何梅教授等專家學者、政府相關部門代表以及媒體代表出席了會議。



中國營養學會楊曉光副理事長代表楊月欣理事長為大會致辭,並提到,「在今年疫情的特殊情况下,營養健康受到高度重視。中國營養學會 – 百勝餐飲健康基金多年來始終專注餐飲營養領域,從多方面研究餐飲業營養健康的方向和趨勢。隨著研究成果的不斷累積和深入,相信基金的價值在未來能夠得到更好的體現和提升。」



百勝中國首席執行官屈翠容(Joey Wat)通過視頻為大會發表寄語,對獲得基金資助的項目團隊表示了祝賀,並提到:「2020年是特別艱難的一年,面對新冠疫情帶來的挑戰,百勝中國積極應對,在保護員工和消費者健康的同時,提供安心、高品質的供餐保障。未來,我們會繼續開拓進取,加強與學術界的合作,攜手社會各界助力健康中國建設。」



中國工程院陳君石院士在致辭中肯定了在特殊情勢下餐飲營養健康學術研討會議舉辦的意義和作用,並對中國營養學會 – 百勝餐飲健康基金資助項目的研究成果,能在未來更好地在餐飲營養領域起到更大的作用表達了期許。



中國營養學會 – 百勝餐飲健康基金是中國營養學會與百勝中國共同設立的,用於支持餐飲健康及營養科學研究的專項基金,主要資助以「餐飲營養健康」為前提,與「在外就餐」、「城市居民健康」相關聯的科學研究項目或健康調查研究項目。結合營養健康發展的趨勢和方向,基金2020年優先支持三個研究方向:分別為互聯網餐飲相關營養健康調查與教育、餐飲行業在「三減」中的創新技術、以及落實《健康中國行動(2019-2030年)》中餐飲相關目標營養健康餐廳創建及其模式研究。基金今年共計收到超過50份項目申請,經過專家團隊的審核及基金管理委員會的投票表决,最終,揚州大學孟祥忍主持的「新型低鹽加工技術對傳統四川泡菜品質的影響及機制研究」,以及北京市營養源研究所張燕主持的「基於網絡訂餐平台的餐飲業單人份套餐研究及菜餚份量推薦研究」等共七個項目獲得基金資助。



在學術研討會環節,與會專家就「後疫情 新常態 聚焦餐飲營養發展」主題進行了分享和討論。來自北京市營養源研究所的何梅教授分享了在疫情影響下,各種食物的消費變化的統計數據和分析。中科院地理所所長成升魁教授,針對今年食物浪費的熱點問題,分享了中國餐飲食物浪費及其效應的報告。中山大學公共衛生學院的朱惠蓮教授則介紹了有關膳食與免疫力、疾病等的相關性的研究分享。百勝中國的代表在會上分享了百勝中國在產品創新、數字化和外送方面的行動和成果。在場的專家、媒體針對報告中的內容展開了熱烈的討論。此外,2019年度基金資助項目的負責人就項目研究的進展成果進行了呈報。



中國營養學會 – 百勝餐飲健康基金由百勝中國於2007年設立的專項公益基金 –「中國肯德基餐飲健康基金」基礎上發展而來,目前已成為國內餐飲健康領域最具規模和影響力的專項研究基金。截至2020年,該專項基金已累計資助80多個科研項目,總資助金額超過1900萬元。



此外,百勝中國長期積極助力全民健康教育科普推廣工作。自2016年起,百勝中國連續五年全力支持「全民營養週」活動,圍繞「吃動平衡」和「合理膳食」為主要內容,通過全國肯德基餐廳網絡,以餐盤墊紙形式面向公眾進行科普宣傳,累計覆蓋超過1.2億人次。百勝中國還聯合中國市場監管報社等合作機構共同發起2020年「百勝杯」食品安全與營養健康知識大學生競賽,採取線上線下相結合方式開展知識競賽,覆蓋了全國10個城市超過50所高校,使食品安全與營養健康知識通過微博等新媒體平台引發了廣泛分享討論。而勵行節約,踐行新風尚方面,百勝中國旗下肯德基餐廳於今年9月開始試點食物銀行。肯德基充分利用大數據計算等方式,在採購、生產、銷售等環節通過科學的管理,做到最大程度的節約。受客流、天氣等動態因素影響,部分餐廳會有少量的未售出食物。為此肯德基引入了新穎的「食物銀行」模式,將餐廳每日節餘的食物免費分享給週邊有需要的居民,積極探索餐飲行業的「光盤行動」。目前該模式已在深圳、廣州、福州、南京等地部分餐廳試點推出,受到週邊社區的好評。



百勝中國控股有限公司是Yum! Brands於中國內地的特許經營商,獲授肯德基、必勝客及塔可貝爾三大品牌在中國內地的獨家經營和授權經營權。肯德基是中國領先的快餐品牌;必勝客是中國領先的休閒餐飲品牌;塔可貝爾是源自加州、專門提供墨西哥風味食品的連鎖餐飲品牌。百勝中國還獨家擁有小肥羊、黃記煌、東方既白及COFFii & JOY餐飲品牌。百勝中國亦與Lavazza合作,於中國探索及開發Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年9月底,公司擁有10,150家餐廳,覆蓋中國超過1,400個城鎮。百勝中國在2020年《財富》美國500強榜單中排名第361位。在2020年,百勝中國連續第二年入選彭博兩性平等指數,並連續第二年榮獲中國傑出僱主認證。欲了解更多詳情,請訪問 http://ir.yumchina.com。



