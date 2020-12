Wednesday, 2 December 2020, 17:36 HKT/SGT Share: 香港會計師公會「最佳企業管治大獎」20周年 反映疫情對企業披露的影響 見證社會變遷

香港, 2020年12月2日 - (亞太商訊) - 新型冠狀病毒疫情爆發,影響環球公私型機構的業務及營運,更為它們的企業管治及可持續發展實務帶來考驗。香港會計師公會主辦的「最佳企業管治大獎」成立20周年,多年來為香港的企業管治及可持續發展水平和最佳實務奠下重要基準。



香港會計師公會會長兼大獎評審團主席江智蛟先生表示:「今年中美貿易關係緊張,加上影響全球的新型冠狀病毒疫情,為大家帶來前所未有的衝擊。『最佳企業管治大獎』於二零零零年設立之時,恰巧碰上科網股泡沫爆破。縱然經歷了各樣變遷,良好企業管治的重要性卻非常清晰明確,更是維持企業穩定及保障投資者利益的關鍵。」



「具有深厚企業管治文化的公司及機構往往應變力強,擁有較有利條件撐過逆境,並於難關過後能更快重回軌道。根據管理良好企業的高層人員及金融家的觀察,實踐良好企業管治的公司通常較順利獲得資金,資本成本亦相對低,能為企業帶來重要優勢,特別是需要流動資金之時。」



「經過了20年,大獎可說是完成了一個重要里程。我藉此機會恭賀唯一一家每年榜上有名的機構 — 中電控股有限公司,它亦自『可持續發展及社會責任報告獎』於二零一一年設立以來每年均獲獎。」



愈來愈多研究顯示,卓越的環境、社會及管治(「ESG」)政策、策略及實務,有利企業的聲譽及吸引長線投資的能力。江先生續說:「來年的大獎將更着重可持續發展方面的表現,以及公司及機構如何融合企業管治與可持續發展。」



最近公會特地額外進行了一項有關企業披露的資料調查,了解於二零二零年三月底年結的本港上市公司如何向持份者匯報及溝通新冠疫情對業務的影響。調查集中有關企業的年報及截至二零二零年八月中前所披露的內幕資料。我們以香港交易所於二零二零年四月出版的第二期《上市發行人監管通訊》內有關疫情相關披露指引作對比。



大獎籌委會主席鄧苑儀女士表示:「調查結果顯示,普遍公司在疫情方面的披露有改善的空間,它們應就疫情對營運、流動資金及整體財務狀況的影響,作更具體明確的披露及詳盡分析,亦要披露應對疫情的中長期策略。我們建議企業在中期報告中提供更多相關資料,部分在十二月底年結的公司亦已在中期報告作出詳細披露。此外,為投資者適時提供疫情對業務影響的具體資訊,以及公司如何應對風險及不確定因素亦十分重要,此舉有助他們作出及時知情的投資決定。」



今年的大獎單在初步甄選階段,大會已審閱了約500 份年報,以及約500 份可持續發展報告。鄧女士說:「評審團認為整體表現良好,並決定頒發共30 個獎項,數目是歷屆之冠。入圍候選的公司及機構來自不同行業,得獎名單上有七家首次獲獎的機構,當中包括首次獲頒『可持續發展及社會責任報告獎』,即ESG 相關獎項的得獎者。」



評審團連續第三年決定不頒發鑽石獎。縱使部分公司已開始應投資者的期望,處理繼任規劃、董事適時更替及董事會多元化等事宜,但評審團普遍認為企業的表現仍有進步空間。



「可持續發展及社會責任報告獎」仍為大獎的焦點。社會日漸意識到ESG 議題中氣候變化的影響,愈來愈多公司努力實行符合國際準則的披露,包括全球報告倡議組織的準則、氣候相關財務信息披露工作組的建議,以及聯交所的《環境、社會及管治報告指引》。這些都是我們樂見的進步。」



大獎評審團評判容韻儀女士表示:「可持續發展及社會責任報告獎的得獎者來自各行各業, 它們都重視應對氣候變化。這亦是投資者關注的議題,證券及期貨事務監察委員會亦正就基金經理管理及披露氣候相關風險的建議規定進行諮詢。」



容女士續說:「我們期望ESG 報告能繼續精益求精,並將可持續發展因素納入企業策略、投資決策及風險管理當中。」



整體而言,評審團欣然看到愈來愈多企業及機構設有清晰穩健的企業管治框架、披露更全面的重大風險資訊、制訂舉報政策,以及引入董事會評估程序及多元化政策。此外,有投資者團體亦指出,香港普遍企業的獨立非執行董事由控股股東任命,並傾向對控股股東問責,而這些董事與股東的聯繫,亦不如區內其他市場般緊密。公會強調,獨立非執行董事需要為董事會討論及策略監督,提供獨立觀點及意見,並在需要時對控股股東及其代表的決定提出質疑。



企業亦應加強董事會成員適時更替。容女士說:「許多董事會內有不少任期相對長及年長的獨立非執行董事及非執行董事;而本港女性董事的比例整體仍然偏低且未見改善。因此, 我們希望企業應更重視董事更替及董事會多元化,不單注重性別,還要考慮年齡及其他因素。」



公會亦建議企業及機構增強不同範疇的披露,包括董事會評估及內部監控檢討的程序及結果,以及董事相互擔任對方公司董事職務的情況。



「最佳企業管治大獎2020」的傳媒合作夥伴包括香港經濟日報、英文虎報及經濟通。有關大獎的詳情,請瀏覽:

https://www.hkicpa.org.hk/-/media/Document/APD/BCGA/JudgesReport_2020.pdf





Dec 2, 2020, 17:36 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network