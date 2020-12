Tuesday, 1 December 2020, 20:36 HKT/SGT Share: 韓國美妝產業貿易協會為開拓韓國美妝企業進軍海外的出口銷路舉辦大型線上商務洽談會

韓國首爾, 2020年12月1日 - (亞太商訊) - 由大韓民國社團法人——韓國美妝產業貿易協會(KOBITA, Korea Beauty Industry Trade Association)主辦的本次中華圈(中國、東南亞)化妝品線上洽談會,有韓國39家發展前景良好的美妝企業參加,洽談會自11月19日至11月20日為期兩天,場所設在首爾市,會議在盛況中落下帷幕。







本次線上洽談會有39家韓國化妝品和美容領域的中小企業參加,還有中華圈、東南亞國家等化妝品領域的從業者和對韓國化妝品興趣濃厚的海外客戶約80家參與了洽談。作為一場國內外120家企業參加的大型線上洽談會,得到了韓國美妝界從業者們的廣泛關注。



本次海外客戶洽談會是中小企業中央會(KBIZ)為因新冠肺炎疫情的持續和擴散而面臨化妝品市場萎縮和海外出口困難的韓國美妝中小企業開拓海外銷路而策劃的、代替出口聯盟的項目,將以往在海外舉辦的商務洽談會(貿易使團)轉換為線上商務洽談會。



另外,本次活動的主辦方——韓國美妝產業貿易協會(KOBITA)為了促進大韓民國美妝產業的出口,通過曼谷美容博覽會、越南美容博覽會、中國上海美妝博覽會(CBE)、成都美容博覽會等多種海外美妝展會,不斷努力引導中小企業進軍海外、促進大韓民國美妝行業的發展。在國內外美妝博覽會因新冠肺炎疫情難以提供支援和參加的情況下,為了向韓國有發展前景的美妝企業提供海外行銷支援,與中小企業中央會共同舉辦了中華圈(中國、東南亞)化妝品線上洽談會。



參加洽談會的海外客戶和與會企業通過線上洽談詳細查看並聆聽了韓國企業的產品介紹。洽談會為期2天,中華圈(中國大陸、中國臺灣、中國香港)、東南亞(越南、泰國、菲律賓等)的客戶登錄線上洽談程式後與各與會企業進行了熱烈的商談。在此過程中,韓國的與會企業通過約170次客戶會談達成了$8842650的洽談金額以及$2860600的計畫簽約金額。



參加本次線上洽談會的美妝界相關人士表示:“這是一次在中華圈和東南亞地區宣傳韓國美妝產品的優勢、推動韓國美妝企業開拓中華圈和東南亞地區市場的好機會”,並且希望服務于進軍對韓國美妝產品需求較大的中華圈和東南亞市場的政府支持項目能夠持續下去。



同時,(社)韓國美妝產業貿易協會會長金誠洙(音)說:“我認為,通過本次洽談會,目前為止的線下洽談會和線上洽談會同時舉辦來進行貿易洽談,這減輕了許多中小企業的時間和費用負擔,也能夠增進洽談效果。”他還說,為了使許多中小企業能夠更加簡單輕鬆地在韓國進行海外貿易洽談,今後將不遺餘力地提供支持。



