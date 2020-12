Tuesday, 1 December 2020, 09:16 HKT/SGT Share:

來源 凱知樂國際控股有限公司 凱知樂與騰訊視頻及原力動畫跨界合作推出真人動畫劇集 進軍IP開發 打造中國IP創新合作模式 力拓國潮新文化

香港, 2020年12月1日 - (亞太商訊) - 中國最大玩具零售及代理商凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」;股份代號:2122)與騰訊視頻及原力動畫合作,聯合投資、開發、營運《故宮裡的大怪獸》真人動畫劇集第一季《洞光寶石的秘密》。凱知樂將全面負責該動畫劇集的玩具授權及衍生業務。憑藉騰訊視頻龐大的流量、原力動畫頂尖的創製能力以及凱知樂多元化全渠道銷售體系,整合線上線下資源,全方位推廣奇幻國潮文化。融合投資、開發、營運,創造中國IP首見的創新合作模式,為凱知樂帶來新的收入來源,以及通過自主產品提高盈利能力。



凱知樂與騰訊視頻及原力動畫合作,聯合投資、開發、營運《故宮裡的大怪獸》真人動畫劇集第一季《洞光寶石的秘密》,創造中國IP首見的創新合作模式



《故宮裡的大怪獸》為中國首部故宮題材兒童奇幻冒險系列童話。該書原著作者是知名童話家常怡,迄今已出版15冊,累計發行超過700萬冊,曾榮獲「第七屆中華優秀出版物」等30餘個圖書獎項,這部由業內資深團隊傾力打造的真人動畫劇集目前正在火熱創製中。其主創陣容非常令人期待,不僅有一線童星韓昊霖(代表作《慶餘年》、《我和我的祖國》、《我和我的家鄉》)與流量小花裴佳欣(代表作《芸汐傳》、《小女花不棄》)聯袂出演,更有母嬰大咖年糕媽媽的傾情加盟。不論是演員陣容,還是製作巧思,都無一不展現著三方在打造高品質青少向內容上的強大實力和良苦用心。



利用其直營、分銷、線上及線下銷售體系的優勢,凱知樂與玩具行業品牌合作夥伴,共同配合動畫劇集的周邊產品上市、巡展等一系列營銷活動,並提供線上線下高度結合的全渠道推廣、營運支持。



騰訊視頻作為中國領先的影音平台,擁有龐大的流量,而原力動畫則擁有多個大型項目的製作經驗。作為中國目前最具實力和潛力的玩具品牌營運商之一,凱知樂將憑藉其在渠道與零售營運的多年積澱及深刻的消費者洞察,運用其強大的直營、分銷、線上及線下銷售體系,推動該IP在全國零售領域的全方位呈現,與觀眾及消費者長期緊密溝通、互動。



此次三方基於彼此平台優勢進行品牌、內容IP的深度合作,無疑將進一步深化“互聯網+內容IP+玩具”聯動模式體系的構建。而隨著合作的不斷深入,圍繞IP授權、影視打造及從衍生品的創意設計、供應鏈支持、營銷策略等將會有更大的想像空間。



預計本片2021年暑期將在騰訊視頻,小企鵝樂園,極光TV獨家播出。



凱知樂主席兼行政總裁李澄曜先生表示:「我們非常高興是次能夠與騰訊視頻及原力動畫這兩個在各自業界的領導企業『強強聯手』。凱知樂面對不斷轉變的市場環境,尤其今年以來新冠病毒疫情所帶來的挑戰及新常態,不斷迅速作出回應。不僅加速數碼轉型,亦開拓高速增長的潮流及收藏玩具市場,開拓新的業務機遇。是次聯合投資、開發、營運《故宮裡的大怪獸》真人動畫劇集第一季,不單是中國IP的創新合作模式,也為集團打開IP投資的新領域,增加收入來源以及提高利潤率,支持集團的未來高品質增長。」



關於凱知樂國際控股有限公司(股份代號:2122)

凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」)於中國從事玩具及嬰兒產品為主的零售、批發、電商及品牌營運,為中國最大玩具零售及代理商,擁有近20年的行業經驗及一系列世界知名頂尖品牌。集團擁有國內最全面的線上、線下融合的銷售網絡。集團線下自營零售體系包括Kidsland玩具專賣店、樂高認證專門店、FAO Schwarz旗艦店及kkplus。







