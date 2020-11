Monday, 30 November 2020, 16:32 HKT/SGT Share: 光滙石油業務整合 助力持續發展

香港, 2020年11月30日 - (亞太商訊) - 光滙石油(控股)有限公司(「光滙」或「公司」)宣佈,退市後,公司積極進行業務整合。近期公司與深圳光滙石油集團股份有限公司分別通過其附屬公司,簽訂諒解備忘錄,有望將間接全資擁有的新加坡光滙的全部權益剝離出售,重整業務體系,改善資產結構,實現公司可持續發展。



簽署諒解備忘錄 有望出售相關業務



為推進公司資產有序整合,公司正在與潛在投資者進行初步商業磋商,擬出售公司於新加坡的附屬公司Brightoil Petroleum (S’pore) Pte. Ltd. (「BOPS」)全部權益,即為公司的國際貿易及海上供油(「ITB」)業務。



BOPS的控股公司Brightoil Marine Bunkering Group Ltd.於2020年11月19日與潛在買方即Landoil (S’pore) Pte. Ltd. (深圳光滙石油集團股份有限公司全資附屬公司 )簽署了一份不具約束力的諒解備忘錄 (「MOU」),將以現金代價金額不低於BOPS於2020年12月31日的經審核資產淨值,作為交易總價。



本次收購買方旨在充分利用BOPS現有的業務關係和所有相關許可證,包括燃料許可證來發展ITB業務。



有助公司業務整合 改善資產結構



根據新加坡公司法,BOPS目前仍處在破產保護中,並已啟動債務重組程式,儘管BOPS的資產淨值為正數,但其並無必要的資源來恢復其業務,或積極、有效地收回其應收賬項,因此公司認為本次收購將可改善公司資產結構,進一步重整公司業務,有助於未來可持續發展。



而依託買方及其控股集團的優勢,其在中國擁有開展相關業務所需的所有許可證,將繼續發展BOPS的現有業務,待BOPS解除破產保護等其餘條件後,深圳光滙石油集團股份有限公司將可通過其附屬公司正式收購公司的ITB業務,並通過與一家國資企業成立合資公司,有望讓暫停的ITB業務重新恢復運營,發揮原有市場優勢,依託合資方強大資源,進一步拓展市場空間,持續創造利潤。並可有效避免關聯集團的同業競爭。



有關光滙石油



光滙石油(控股)有限公司是以發展上游油氣資源開發業務為主,中、下游業務為輔的能源資源型企業。主要從事上游油氣田開發開採和生產、石油倉儲與碼頭以及石油國際貿易與海上供油等業務。在新疆有兩個總儲量約178 億立方米的陸上天然氣田和渤海灣有一個總儲量1.2 億桶的海上油田,並連續多年入選「中國企業500 強」和「中國民營百強企業」等榜單。



本新聞稿由光滙石油(控股)有限公司發佈。



如欲瞭解有關光滙石油的更多資訊,請登錄公司網站 www.brightoil.com.hk



