產品管線豐富 和鉑醫藥上市加速商業化

香港, 2020年11月30日 - (亞太商訊) - 近日,世界知名網站FiercePharma評選出了全球最關注的十大中國生物科技企業,這十大企業中就包括近期尋求來港上市的和鉑醫藥控股有限公司(下稱「和鉑醫藥」或「公司」)。和鉑醫藥是一家臨床階段生物製藥公司,從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法,今日開始招股。



產品管線豐富 獲重量級投資者認可



和鉑醫藥目前已建立起豐富的產品管線,涵蓋免疫和腫瘤免疫疾病領域。公司利用自有抗體發現平台構建了包含單克隆抗體、雙特異性抗體及雙功能融合蛋白的強大且豐富的創新產品管線。根據公司招股書披露,和鉑醫藥產品管線涵蓋十多種具有差異化、多元化的候選藥物,其中巴托利單抗(HBM9161)、特那西普(HBM9036)及HBM4003正處於臨床開發階段。巴托利單抗及特那西普為公司引進的核心產品,目前兩者均在中國雄據領先高地。值得注意的是,巴托利單抗作為一款全人源單克隆抗體,能夠實現對超過60種自身免疫疾病的治療,具有廣闊的市場前景。



巴托利單抗(HBM9161)能夠達到有效治療致病性IgG介導的自身免疫性疾病的效果。資料顯示,巴托利單抗耐受性良好,能迅速降低IgG,同時具有顯著優於同類產品的安全性。同時該藥物是首個以皮下注射(SC)方式用以治療的FcRn靶點藥物,用藥方式方便安全,極大地提高了患者依從性。針對該產品在免疫疾病領域的「廣譜」特質,和鉑醫藥正致力於推進巴托利單抗在重症肌無力(MG)、原發免疫性血小板減少症(ITP)、甲狀腺相關性眼病(GO)、視神經脊髓炎譜系疾病(NMOSD)等領域的臨床研究,有望形成「獨立產品管線」。



縱觀全球市場,FcRn靶點受到高度追捧,是Argenx BVBA,Momenta,UCB Biopharma及Alexion等全球多家生物醫藥公司爭先開發的熱門靶點。巴托利單抗作為大中華區首個進入臨床階段的FcRn靶點產品,具有明顯的先發優勢。同時,FcRn靶點亦受到資本市場的熱烈追捧,截止美國時間2020年11月27日,巴托利單抗的美國地區權益享有者Immunovant.Inc(和鉑醫藥享有該產品在大中華地區的權益)市值已達到47.86億美元。另一個同類靶點開發者Argenx市值達到125.06億美元。相信和鉑醫藥上市後亦會受到資本市場的進一步追捧,具有強勁的增值空間。



HBM4003是公司自主開發的全球首個進入臨床試驗的全人源重鏈抗體。根據招股書披露的資訊,HBM4003三年內已從候選藥物篩選階段推進至臨床階段,相較同類產品安全性極大提高。相信該產品在未來具有良好的單藥及聯合用藥市場前景。



自成立以來,和鉑醫藥已通過股權融資自專業投資者群籌集超過300百萬美元,該等投資者包括全球性及中國以醫療保健為核心的領先基金,其中生物醫藥意見領袖型投資人Hudson Bay, Octagon, OrbiMed又參與了公司的基石,A輪投資人君聯資本也在其中。此外,據相關人士透露,該公司還將引入Blackrock, HBM Healthcare, Hillhouse, 3W, Anlan Capital等具有實力的基石投資者。獲得多家重量級投資者認可,表明該等投資者對和鉑醫藥的業務及前景充滿信心。



和鉑抗體平台為研發提供更多可能



公司的和鉑抗體平台(即H2L2平台、HCAb平台及 HBICE™平台)構成了就發現新一代全人源抗體療法而言可得的全面技術解決方案。從目前市場交易情況來看,抗體平台受到生物科技巨頭激烈爭搶,公司的抗體平台資源具有顯著稀缺性。



作為中國十大生物科技企業之一,和鉑醫藥在港交所上市後有望獲得充裕的資本支持,並進一步擴充公司的業務,加速商業化進程。





