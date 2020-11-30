Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, November 30, 2020
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 30 November 2020, 14:20 HKT/SGT
Share:
歐科雲鏈發佈中期業績 科技業務穩步推進 技術服務收入大幅增長71.6%

香港, 2020年11月30日 - (亞太商訊)  - 11月27日，歐科雲鏈（1499.HK）欣然發佈2020年度截至9月30日六個月的中期業績，財報數據亮眼，技術服務收入大幅增長，業務轉型穩步推進。

截至2020年9月30日，歐科雲鏈收入達2.36億港元，其中，技術服務收入由去年同期的810萬港元大幅增長71.6%至1390萬港元，在集團總收入中的佔比亦隨之提高，此項增長主要受惠於提供技術開發及資訊科技基礎設施服務的收入，彰顯出集團堅持探尋業務轉型，穩抓金融科技及信息技術等領域的新機遇，實現技術服務業務板塊的快速發展。

期內，集團毛利增至2640萬港元，較去年同期上漲21.1%；毛利率亦增長至11.2%，增加3.6個百分點。值得注意的是，集團雖處於科技發展與擴張階段，但虧損的縮窄趨勢已顯現，與去年下半年環比降低34.9%。

2020年是充滿挑戰的一年，新冠肺炎席捲全球，美國大選、地緣政治紛爭等為全球金融與貿易環境帶來更多不確定性。但挑戰伴隨着機遇而來，2020年4月，發改委首次明確新型基礎設施的範圍，指出基於區塊鏈的新技術基礎設施是其中重要的組成部分，區塊鏈行業政策利好不斷。

集團放眼未來，擁抱機遇，接受挑戰，持續深耕數字及技術諮詢領域，業務板塊不斷擴大。新發佈的「鏈上天眼」產品利用區塊鏈技術協助國內執法部門進行鏈上執法、打擊黑產、智慧助警等工作，持續拓展區塊鏈多元化應用場景，推進基於區塊鏈的新基建產業，為探索「區塊鏈+」賦予產業新價值，走在行業前列，該部分未來營收值得期待。

同時，集團的地基工程及配套服務、建築廢物處理服務等其他業務發展穩健，為集團帶來穩定的收入與充足的現金流，為集團的業務拓展和長遠發展保駕護航。

未來，集團將秉持初心，繼續專註於金融科技行業及區塊鏈產業的業務升級轉型，保持在區塊鏈行業技術領先的優勢，擁抱科技時代的發展利好，提高集團技術服務業務的收入佔比，為投資者帶來長遠回報。


Nov 30, 2020, 14:20 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
June 29, 2020, 11:11 HKT/SGT
歐科雲鏈（1499.HK）上一財年收入大增 業務轉型展現新思維
June 29, 2020, 10:45 HKT/SGT
歐科雲鏈：研發投入構築競爭壁壘，搶灘區塊鏈新基建
May 13, 2020, 17:40 HKT/SGT
OKLink區塊鏈瀏覽器 見證比特幣 "減半"
更多新闻 >>
Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 東京： +81 3 6859 8575

       