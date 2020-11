Monday, 30 November 2020, 10:55 HKT/SGT Share: 歐科雲鏈發佈中期業績 科技業務穩步推進 技術服務收入大幅增長71.06%

香港, 2020年11月30日 - (亞太商訊) - 11月27日,歐科雲鏈(1499.HK)欣然發佈2020年度截至9月30日六個月的中期業績,財報數據亮眼,技術服務收入大幅增長,業務轉型穩步推進。



截至2020年9月30日,歐科雲鏈收入達2.36億港元,其中,技術服務收入由去年同期的810萬港元大幅增長71.6%至1390萬港元,在集團總收入中的佔比亦隨之提高,此項增長主要受惠於提供技術開發及資訊科技基礎設施服務的收入,彰顯出集團堅持探尋業務轉型,穩抓金融科技及信息技術等領域的新機遇,實現技術服務業務板塊的快速發展。



期內,集團毛利增至2640萬港元,較去年同期上漲21.1%;毛利率亦增長至11.2%,增加3.6個百分點。值得注意的是,集團雖處於科技發展與擴張階段,但虧損的縮窄趨勢已顯現,與去年下半年環比降低34.9%。



2020年是充滿挑戰的一年,新冠肺炎席捲全球,美國大選、地緣政治紛爭等為全球金融與貿易環境帶來更多不確定性。但挑戰伴隨着機遇而來,2020年4月,發改委首次明確新型基礎設施的範圍,指出基於區塊鏈的新技術基礎設施是其中重要的組成部分,區塊鏈行業政策利好不斷。



集團放眼未來,擁抱機遇,接受挑戰,持續深耕數字及技術諮詢領域,業務板塊不斷擴大。新發佈的「鏈上天眼」產品利用區塊鏈技術協助國內執法部門進行鏈上執法、打擊黑產、智慧助警等工作,持續拓展區塊鏈多元化應用場景,推進基於區塊鏈的新基建產業,為探索「區塊鏈+」賦予產業新價值,走在行業前列,該部分未來營收值得期待。



同時,集團的地基工程及配套服務、建築廢物處理服務等其他業務發展穩健,為集團帶來穩定的收入與充足的現金流,為集團的業務拓展和長遠發展保駕護航。



未來,集團將秉持初心,繼續專註於金融科技行業及區塊鏈產業的業務升級轉型,保持在區塊鏈行業技術領先的優勢,擁抱科技時代的發展利好,提高集團技術服務業務的收入佔比,為投資者帶來長遠回報。





