新推出的BITCOIN LATINUM將成為世界最大的被保險數位資產

PALO ALTO, CA, USA, 2020年11月29日 - (亞太商訊) - 比特幣Latinum(https://bitcoinlatinum.com/),下一代比特幣分叉能夠實現海量交易量,數位資產管理,網路安全和存儲容量, 宣佈其正式預售發佈。 比特幣Latinum將以符號LTNM交易,總供應量為888,888,888LTNM[可由LTNM驗證]。







BITCOIN LATINUM正在 https://bitcoinlatinum.com/ 平臺預售,並將於2021年在交易所正式上市。



Marsh&McLennan是世界領先的專業保險經紀和風險顧問之一,已被任命為比特幣Latinum安排全面的保險計畫。 由Marsh亞洲安排的保險範圍將在外部盜竊和內部勾結的情況下保護比特幣Latinum持有人,甚至可達到其持有的全部價值。 這種預期的保險範圍將使比特幣Latinum成為世界上最大的投保數字資產。



BITCOIN LATINUM的權杖機制,是基於區塊鏈技術生態的一環,這項技術被媒體,遊戲產業,存儲服務,雲服務和電信公司廣泛採用。BITCOIN LATINUM權杖支援在合作夥伴/供應商網路的每一個環節上使用。此外,BITCOIN LATINUM增加了網上交易的安全性,並應用了記憶體掃描技術,從而增強了挖掘節點的保護。此外,BITCOIN LATINUM致力於將比特幣鏈上交易成本從美元級別降低到美分級別,而基於lightning-based的交易甚至更低。



比特幣的市值接近2000億美元,約占加密貨幣市場的84%。一個比特幣價格達到18,000美元,顯示出強勁的牛市。今年早些時候,Gartner指出,到2025年,區塊鏈技術將創造超過1760億美元的商業價值,到2030年將創造3.1萬億美元的商業價值。全球資產有數萬億美元可能被數位化。



BITCOIN LATINUM是增強的比特幣分叉。 BITCOIN LATINUM演算法和基礎架構突破了障礙和速度限制,解決了部分虛擬貨幣的即時性和實用性限制。 BITCOIN LATINUM憑藉其在獨立數位交易中的作用,進入了新一波的加密DeFi(去中心化金融)。根據納斯達克(NASDAQ)的資料,DeFi相關的加密貨幣市場總額最近突破了140億美元,高於2020年2月的10億美元。



獲得奧斯卡獎的製片廠Cross Creek Media正在應用BITCOIN LATINUM。 Cross Creek的全球票房收入超過17億美元。 Cross Creek Media與Sony Pictures Entertainment和Universal Pictures有著長期的關係,最近又通過Monsoon Blockchain&Marsh擴展了其在電影,電視和IP中的數位資產。Cross Creek是奧斯卡獎得主《Black Swan》等電影的聯合制片人,並且參與制作熱門電影《American Made》,《Everest》和《Hacksaw Ridge》。 Cross Creek Media首席執行官Timmy Thompson表示:“隨著我們不斷開發屢獲殊榮的作品,我們對BITCOIN LATINUM及其作為被保險Token的成功而感到非常興奮。Cross Creek在媒體和遊戲領域的投資,將著力於新媒體技術和數位資產。”



Draper Dragon Fund將在Bitcoin Latinum中扮演重要角色。 Draper Dragon Fund已經投資了區塊鏈公司Telegram,Ledger,Vechain,Ultrain,Aelf和Token Insight。 Dragon Digital Fund的執行合夥人Richard Wang說:“與Marsh,Monsoon和Bitcoin Latinum的合作關係將進一步擴展我們的數位資產組合。” Draper Dragon Fund是億萬富翁Tim Draper旗下的Draper Venture Network的公司之一。Tim Draper經常被認為是世界上最成功的風險投資家之一。



比特幣Latinum已選擇香港領先的銀行業數字資產託管平臺Hex Trust作為新代幣的數字資產保管人。 Hex Trust考慮到銀行和金融機構的構建,提供了IBM的硬體安全模組,並連接到SWIFT支付網路。最近,Hex Trust與總部位於米蘭的全球領導者SIA合作,後者每年處理超過140億美元的數字支付和超過160億美元的機構服務交易。



過去兩年中,銀行和金融部門對區塊鏈和加密貨幣的實施一直在穩步增長。摩根大通(資產規模為2.98萬億美元)最近為大型技術客戶推出了一種數位貨幣,貝寶(PayPal)現在將允許其近3.5億用戶買賣包括比特幣在內的主要加密貨幣。義大利許多銀行已經採用了區塊鏈網路Spunta。據報導,中國人民銀行正在對人民幣數位貨幣進行測試。



比特幣和加密貨幣在美國和亞洲的跨境交易量已呈指數級增長。亞洲首屈一指的區塊鏈公司Monsoon Blockchain將在其廣泛的生態系統和數位資產交易管道中採用Bitcoin Latinum。 Monsoon專注于成為優先應用區塊鏈技術的資產管理的公司。今年早些時候,Monsoon Blockchain與政府,電信,媒體,娛樂和金融科技行業在區塊鏈和數字資產領域建立了重要的合作夥伴關係。



任何Bitcoin Latinum的相關內容僅用於資訊分享用途;本文不包含投資建議。



