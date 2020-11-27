網龍中標河南中小學人工智能教育服務平台項目

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|Friday, 27 November 2020, 09:18 HKT/SGT
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來源 網龍網絡控股有限公司
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香港, 2020年11月27日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代號：777）欣然宣布，本公司中標河南省中小學人工智能教育公共服務平台項目，將深度助力河南省人工智能與基礎教育融合。
近年來，河南省在推動人工智能與教育的融合做了許多探索。2019年12月7日，河南省教育廳發布了《關於推進中小學人工智能教育的通知》，中小學人工智能教育公共服務平台的建設計劃因而也提上了日程。平台建設的核心是融合教育信息化和人工智能教育一體，將逐步統籌全省教育信息化，匯聚教育大數據以輔助教育决策，並以分批上市的方式，服務河南省1700萬師生。平台還將以人工智能爲頂層規劃布局，開展相關人工智能應用環境，普及基礎課程，開展智適應學習，個性化學習等融合創新課堂及相關資源，軟硬件工具應用推廣、在綫實訓及考試、大賽服務等。
網龍高級副總裁俞飈表示：「中小學階段學習人工智能，不僅僅是學習使用AI産品、AI編程的技術，更多是普及相應的基礎知識，形成一些技術思維，拓展眼界，提升對AI技術的興趣，爲未來更專業的領域學習埋下伏筆。近年來，網龍專注投入AI+教育領域的探索與實踐，製作出140萬個學習目標，覆蓋了K12教育的九大學科。未來網龍將結合自身在AI、VR等技術領域的優勢，積極與各地教育部門、學校合作，促進新技術與教育的深度融合，推動數字教育向智能化、個性化、多元化方向發展。」
關於網龍網絡控股有限公司
網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有悠久的優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡游戲門戶–17173.com及打造最具影響力的智能手機服務平台–91無線。
網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦游戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡游戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在綫教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在綫學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。
如有投資者垂詢，敬請聯絡：
網龍網絡控股有限公司
周鷹女士
投資者關係高級總監
電話：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825
電郵：maggiezhou@nd.com.cn
網站：ir.nd.com.cn
Nov 27, 2020, 09:18 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, Cloud & Enterprise, 业务, 教育, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
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