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來源 香港董事學會 香港董事學會公佈2020年度傑出董事獎得獎者

香港, 2020年11月26日 - (亞太商訊) - 香港董事學會公佈2020年度傑出董事獎的得獎名單，標誌獎項踏入20周年的重要里程碑。今年的獎項主題為「挑戰時刻 領導先鋒」，旨在表揚在極具挑戰性的營商環境下發揮優秀領導力，帶領企業走出困境、化危為機的傑出董事及董事局。



香港董事學會主席陶榮博士表示：「香港正面對著前所未見的複雜形勢。政治因素多變難測，更適逢史無前例的疫情以及急速數碼化，種種因素令商界難以規劃及推行發展政策。在此情勢下，作為企業掌舵人前瞻性及管治能力更形重要，必須在緊守企業原則的前提下快速應對，以保障持份者的權益。我們希望藉獎項表揚洞察先機、表現突出的董事，更希望藉各得獎者的優秀企業管治事例，為其他企業帶來啟發與鼓勵，攜手度過難關。」



2020年度傑出董事獎籌委會主席黃永恩律師表示：「以往要判斷一個商業決定是否明智，或需要以年計的時間來驗證。但在數碼化的時代，商界汰弱留強的周期明顯加速，我們可以輕易舉出很多企業因一個決定而迅速由盛轉衰的例子，反之亦然。現今的企業領袖比過往的任何時候更要懂得審時度勢、隨機應變，方能在浪濤中站穩陣腳。籌委會將今年的獎項主題定為『挑戰時刻 領導先鋒』，希望藉宣傳一些企業迎合轉變、度過難關的成功事例，樹立香港企業管治水平的標杆，以充分準備面對未來的挑戰。」



香港董事學會行政總裁徐尉玲博士表示：「企業管治是一個動態的進程，尤其在今日瞬息萬變的營商環境中，企業董事更務須不斷精進自身及學習新知識。香港董事學會推出的培訓一直緊貼市場形勢，讓董事能掌握最新資訊，從容面對挑戰及開拓新機遇。香港董事學會一直致力提供適切董事培訓及常規指引予會員外，亦是一個讓董事相互分享和交流的平台，並在適當時候為會員及商界的代表發聲。」



2020年度傑出董事獎各獲獎組別的得獎者列表如下：



上市公司

執行董事：遠東發展有限公司董事總經理 孔祥達先生

董事會：嘉利國際控股有限公司董事會



非上市公司

執行董事：

康業控股有限公司副主席及行政總裁 鄺正煒工程師、太平紳士

至匯投資香港有限公司行政總裁及合夥人 李丹翔先生



法定／非分配利潤組織

董事會：保險業監管局董事局



有關傑出董事獎

傑出董事獎於2001年推出，為亞洲首個同類獎項選舉，自此成為企業社群一年一度具影響力的盛事。傑出董事獎選舉旨在宣揚良好企業管治的重要性，表揚董事及董事會的優秀董事實務及企業管治，以及提高香港各界對優秀企業管治及董事職能專業化方面的關注。所有獎項均由公眾提名。良好的企業管治對各類型組織皆具重要性，為鼓勵所有董事實踐專業董事守則，此獎項按公司類別及職責劃分為不同組別，並從各組別中選出表現卓越的得獎者。公司組別包括上市公司、非上市公司及法定／非分配利潤組織，職責組別則包括執行董事、非執行董事及董事會。

有關過往傑出董事獎詳情，請瀏覽 https://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是通過推廣及制定優秀企業管治的標準及支持董事專業發展，以促進企業的成功長遠發展。憑藉由來自上市公司、非上市公司及法定／非分配利潤組織的董事組成的廣大會員基礎，香港董事學會將繼續發展多重策略以建立良好的企業管治架構。香港董事學會採用粵語及英語經營業務，其培訓計劃則以粵語、英語及普通話進行。網址: http://www.hkiod.com。



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