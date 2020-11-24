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來源 祖龍娛樂有限公司 祖龍娛樂獲納入富時羅素小型股指數成分股 日前已獲納入恒生综合指數等八個指數

香港, 2020年11月24日 - (亞太商訊) - 全球知名指數公司富時羅素(FTSE Russell) 公佈最新調整結果，其中富時全球股票指數系列(GEIS)納入多間中港企業，祖龍娛樂有限公司（「祖龍娛樂」或「公司」，股份代號：9990.HK）獲納入小型股指數成分股。變動將於2020年12月21日開盤生效。此外，公司早前亦已獲納入恒生綜合指數及恒生科技指數成分股、恆生綜合大中型股指數、恒生大中型股（可投資）指數、恆生互聯網科技業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數以及恒生港股通新經濟指數。



富時羅素(FTSE Russell)是全球領先的指數編制公司，富時羅素全球股票指數系列(GEIS)是其旗艦指數體系，涵蓋了49個國家的超過1.6萬只股票。富時羅素指數受到全球市場的廣泛認可，眾多國際知名的資產管理公司及投資銀行都將其視為主要參考指標之一。



祖龍娛樂於2020年7月15日正式登陸香港聯合交易所主板並開始掛牌交易。公司於近期相繼被納入多項重要指數，投資價值與成長前景再度獲得國際市場認可，公司於國際資本市場的影響力亦再獲提升。值此良好契機，公司未來將繼續專注精品遊戲路線，並積極踐行全球市場佈局的戰略，為全球遊戲玩家提供卓越的遊戲體驗。同時，公司也將持續保持透明度，及時披露公司業務動態和發展戰略等相關資訊，履行對投資者的責任，並致力為廣大投資者帶來最優回報。



關於祖龍娛樂有限公司



祖龍娛樂是擁有開發精品移動遊戲能力及良好市場口碑的領先的中國移動遊戲開發商。公司是中國移動遊戲行業的開拓者之一，專注於開發精品移動MMORPG遊戲。其前身是於1997年成立的祖龍工作室。公司深耕遊戲行業20餘年，跨越單機、端遊、網頁遊戲、移動遊戲時代，積累了豐富的遊戲行業經驗並連續成功推出多款在業界具有頂尖遊戲技術水準的精品遊戲。公司自2014年成立至今，持續引領行業技術變革，並開創了諸多中國移動遊戲行業先河，如首批真3D國戰MMORPG手遊之一的《六龍爭霸》、首批真3D回合制MMORPG手遊之一的《夢幻誅仙》、自主開發的3D MMORPG手遊《萬王之王3D》及中國首款基於UE4引擎開發的真3D次世代MMORPG手遊《龍族幻想》。未來，祖龍娛樂將持續開發各品類行業領先的精品遊戲，為全球遊戲玩家服務。



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