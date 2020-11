Tuesday, 24 November 2020, 09:51 HKT/SGT Share:

來源 弘陽服務集團有限公司 弘陽服務獲納入富時全球微型股指數

香港, 2020年11月24日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司(「弘陽服務」或「集團」,股份代號1971)獲全球權威指數編制公司富時羅素納入富時全球微型股指數,並於12月21日生效。



富時羅素是全球第二大指數公司,其開發的指數涵蓋了全球各地98%可投資的股票市場,包含了46個國家的8,000多隻證券,佔全球可投資證券總市值的99%。富時全球股票指數系列(下簡稱富時GEIS)為富時羅素的旗艦指數,而富時全球微型股指數則為富時GEIS其中的一個指數。



富時羅素指數在全球資本市場地位舉足輕重。在跟蹤全球指數和全球新興市場指數的被動基金中,40%以富時羅素指數為基準,得到了全球投資者的廣泛信賴,全球前十大投資銀行、世界排名前100的資產管理公司中的98家等機構都將富時羅素指數視為主要參考指標之一。是次弘陽服務被納入富時全球微型股指數,這也意味著集團有望獲得更多國際投資者關注。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立,是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商,以實現「讓生活更有溫度」為願景,一直奉行「以誠待客,卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位,並在全國範圍內得到認可。自2017年以來,集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一,並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。





Nov 24, 2020, 09:51 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network