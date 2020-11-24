弘陽服務獲納入富時全球微型股指數

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|Tuesday, 24 November 2020, 09:51 HKT/SGT
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來源 弘陽服務集團有限公司
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香港, 2020年11月24日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）獲全球權威指數編制公司富時羅素納入富時全球微型股指數，並於12月21日生效。
富時羅素是全球第二大指數公司，其開發的指數涵蓋了全球各地98％可投資的股票市場，包含了46個國家的8,000多隻證券，佔全球可投資證券總市值的99％。富時全球股票指數系列（下簡稱富時GEIS）為富時羅素的旗艦指數，而富時全球微型股指數則為富時GEIS其中的一個指數。
富時羅素指數在全球資本市場地位舉足輕重。在跟蹤全球指數和全球新興市場指數的被動基金中，40％以富時羅素指數為基準，得到了全球投資者的廣泛信賴，全球前十大投資銀行、世界排名前100的資產管理公司中的98家等機構都將富時羅素指數視為主要參考指標之一。是次弘陽服務被納入富時全球微型股指數，這也意味著集團有望獲得更多國際投資者關注。
有關弘陽服務集團有限公司
弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。
Nov 24, 2020, 09:51 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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