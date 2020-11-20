興業銀行首家簽署聯合國《可持續藍色經濟金融倡議》

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|Friday, 20 November 2020, 18:11 HKT/SGT
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香港, 2020年11月20日 - (亞太商訊) - 近日，興業銀行成為聯合國《可持續藍色經濟金融倡議》（以下簡稱《倡議》）的全球第27家簽署機構和第49家會員單位，也是首家中資簽署機構和會員單位，攜手打造可持續的藍色經濟，支持聯合國可持續發展目標（SDG）的實現。
據了解，《倡議》在全球範圍內目前已有50家簽署機構和會員單位，由聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）作為管理機構，帮助和引導銀行、保險和投資者推動14條《可持續藍色經濟金融原則》的采納與落實。這些原則為可持續海洋經濟融資提供了指導框架，主要內容包括支持可持續海洋經濟發展的投資和項目，識別和重視相關合規情況和風險，對經濟、環境、社會效應進行適當披露，積極分享支持可持續海洋經濟發展的經驗等。
「金融機構通過其產品、服務和客戶關係可以帮助保衛海洋，為藍色經濟的可持續轉型提供資金。相信這些原則的落實將有助于海洋的保護和可持續利用，減少『藍色經濟』投資風險。」 聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）相關負責人表示。
中國是海洋大國，擁有約300萬平方公里主張管轄海域，1.1萬餘海島，海洋資源豐富，藍色經濟在我國經濟發展中舉足輕重。2019年《政府工作報告》就提出，大力發展藍色經濟，保護海洋環境，建設海洋強國。人民銀行、銀保監會、海洋局等八部委也聯合發布《關於改進和加強海洋經濟發展金融服務的指導意見》，推動藍色經濟金融供需的有效對接。
作為綠色金融先行者，興業銀2013年便在國內首家推出了水資源利用和保護綜合解決方案，並將其作為重點支持領域，持續加大投入，提供多元化、全方位金融支持，在該行約1.2萬億綠色融資餘額中佔比超過1/3。依托水資源利用保護領域的領先優勢，興業銀行在支持藍色經濟發展方面也走在前列。日前該行落地我國首單藍色債券，募集資金用于海水淡化項目建設，並在國際資本市場上成功發行中資股份行首單境外藍色債券。
「加入《倡議》既有利于銀行自身在綠色金融產品創新、環境和社會風險管理、ESG體系建設等方面的深化和提升，也可以通過金融服務推動『海洋健康』，加速海洋資源可持續利用和轉型，以藍色經濟推動綠色可持續發展。」興業銀行綠色金融部負責人表示。
Nov 20, 2020, 18:11 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, Banking & Insurance
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