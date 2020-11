中國天保集團榮獲2019/2020年度公益卓越獎

Friday, 20 November 2020, 10:04 HKT/SGT Share:

香港, 2020年11月20日 - (亞太商訊) - 中國河北省涿州市知名房地產開發商及建築公司 ── 中國天保集團發展有限公司(「天保集團」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1427.HK),欣然宣佈公司在2020年11月19日榮獲由香港公益金授予的2019/2020年度周年公益卓越獎,用於表彰對香港公益金慈善活動所做的積極貢獻。



香港公益金于1968年成立,是一間非政府、非牟利、財政資源獨立及管理自主的機構,服務香港已超越五十年。2020年是充滿挑戰的一年,世界经济及环境面臨着疫情的困扰,但在2019/2020年度,香港公益金活動仍然籌集了2.97億港元,這些捐款將用於社會的165個會員機構,惠及250萬受益人。此次香港公益金由香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士、大紫荊勳賢GBS和香港公益金會長李業廣GBM太平绅士主持儀式。



在2019年11月11日,中國天保集團發展有限公司成功登陸資本市場,並向香港公益金成功捐出可觀善款。天保集團在上市一年內,集團始終保持建築先行,地產跟上的業務發展策略,以為員工謀幸福、為企業求發展、為社會做貢獻、為投資者增回報為公司核心價值觀,成為行業發展卓越推動者。與此同時,中國天保集團力爭做人類高品質宜居生活體的締造者,堅持穩健經營、積極探索、努力創新,得到了社會對公司未來發展前景的期許與認可。



集團一直以規範管理、精心施工、創建精品、奉獻業主為方針指引,希望建設低碳、環保、和諧、幸福的人文居住環境,集團通過慈善捐款以身作則,提升社會弱勢群體關注度,切實履行企業社會責任。未來將以持續的資源投入支持公益、傳遞愛心,傳遞希望。



關於中國天保集團發展有限公司



中國天保集團發展有限公司是一家位於中國河北省涿州市的房地產開發商及建築公司,業務範圍廣泛,包括規劃設計、建設工程、物業銷售、投資及運營。截至2020年6月30日,集團已擁有包含20個房地產項目的多元化組合,其中包括18項住宅物業、一項投資物業及一間酒店,其全部由集團擁有及開發。於20個項目中,有9個為已竣工項目,6個為在建項目及5個為持作未來開發項目。截至2020年6月30日,集團擁有的土地儲備總建築面積為1,975,000平方米。集團所收購的土地儲備主要位於發展潛力較大的城市,如涿州及張家口。集團於2019年11月11日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

如欲獲得更多天保集團資料,請瀏覽公司網站 http://www.chinatbjt.com。



