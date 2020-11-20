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來源 中國動力(控股)有限公司 中國動力向菲律賓交付首款冷氣電動巴士 積極開拓海外市場 把握汽車現代化商機

香港, 2020年11月19日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「中國動力」或「集團」）欣然公布集團已向菲律賓第三大城市——達沃（Davao）交付電動巴士。此次成功取得合約除反映集團致力開發海外市場外，同時亦突顯集團在新能源汽車市場的競爭優勢。



中國動力已向菲律賓第三大城市——達沃（Davao）交付電動巴士



中國動力為菲律賓市場專門定製該款電動巴士作市內客運用途。該電動巴士以可快充的鋰離子電池運作，配備全套空調設施以及專為殘疾人士和長者設計的可伸縮斜板，創菲律賓公共交通網絡的先河。該電動巴士裝置的先進雲端軟件，可偵測潛在維修問題，使其能夠為大眾提供有效、可靠和舒適的運輸服務。



中國動力行政總裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示：「菲律賓計劃於2030年前將21% 的汽車更換成電動汽車，意味數以千計的小型汽車（即吉普尼）將被取代，我們相信當地有龐大的商機。我們十分高興能與菲律賓第一間電動巴士營運商Global Electric Transportation（「GET」）合作，致力協助我們實踐為環保和社會作出貢獻的承諾及決心。此次合作無疑為中國動力奠下重要的里程碑。」



菲律賓現時約有270,000輛專營吉普尼 ，為當地最普遍的交通工具。大部分吉普尼使用二手及維修不善的引擎，引致嚴重的空氣污染。根據當地政府制定的電動車全面發展藍圖，預計約60,000輛吉普尼將進行現代化。



GET作為其中一家提供零排放車輛以取代吉普尼的業內翹楚，旨在為菲律賓帶來無污染交通工具，改善當地人民的生活條件。



中國動力主席張韌先生相信該電動巴士訂單反映集團雄厚實力。他表示：「中國動力成功在菲律賓推出電動巴士，進一步說明中國動力的核心技術在蓬勃的新能源汽車市場中具備優勢。加上本月初在香港推出的首輛電動無障礙小巴，我們有信心在海內外獲取更多訂單，為集團帶來理想的回報，實現可持續發展策略。」



關於中國動力（控股）有限公司（股份代號：476）

中國動力（控股）有限公司為中國新能源商用車的先行者和實踐者，擁有專用汽車客車和新能源客車整車生產資質。在新能源平台化電系統及關鍵零部件、結構的輕量化、燃料電池系統集成技術、智能網聯技術等方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的提供商。集團有2個生產基地：其一位於重慶武隆區，其二位於重慶綦江區。同時，集團著力開拓香港和海外市場。旗下多款新能源商用車，通過國內工信部公告上市銷售。



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