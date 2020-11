Wednesday, 18 November 2020, 10:38 HKT/SGT Share:

來源 凱知樂國際控股有限公司 凱知樂與微軟合作 帶領數碼轉型加速 透過技術創新推動中國玩具零售行業發展

香港, 2020年11月18日 - (亞太商訊) - 中國最大玩具零售及代理商凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」;股份代號:2122) 借助微軟的智能雲,進一步成為數碼轉型的模範領導企業。集團將善用微軟的領先技術,在國內建立智能數據分析及應用模式,加強業務韌性並成為數碼轉型的領導者,在新常態下抓緊零售業新機遇。



儘管本年營商環境充滿挑戰,但凱知樂仍繼續緊貼市場發展趨勢,推動數碼轉型。於本年較早時間,集團推出WhatsApp下單及送貨到家服務,深受廣大香港市民歡迎;其後又開設樂高®認證網上專門店,為顧客提供亞太區款式及種類最多的網上購物平台。凱知樂期望轉型為一個由數據驅動、以客為本以及數碼化的平台組織,與供應商、業務夥伴及終端客戶建立關係。展望未來,集團將繼續提升其企業韌性,善用科技重塑業務模式,加快數碼轉型並透過創新推動中國玩具業的發展。



透過採納微軟的智能雲方案,集團將可在國內構建一個連結供應鏈、銷售、零售及財務的綜合資訊系統,有效整合業務營運的各個範疇。微軟的雲計算能力亦讓集團得以提供更多數據分析及洞見,有助前線業務人員作出知情決定、清晰制定採購計劃以及更有效控制採購成本及程序。此外,集團亦可定制及推行產品資訊管理程序,以及在線上保留有關供應商及店舖數據等主要業務資訊。



凱知樂主席兼行政總裁李澄曜先生表示:「新冠肺炎疫情不僅影響集團業務,更帶來更深啟示。在應對疫情帶來的挑戰之同時,我們亦在新常態下把握零售業的新機遇。作為全球領先的科技公司,微軟能提供強勁及靈活的雲技術,全面滿足我們的業務需要,並與我們的現有系統連繫。至於安全性及合規性方面,微軟雲技術的中立性及合規性意味著其營運及維護系統能為企業數據提供強大保護。此外,微軟在中國的長期及穩定投資亦讓我們深信其為可信賴的合作夥伴。



未來,隨著集團連繫線上線下業務,我們期待繼續與微軟合作,同時擴大合作範圍至更多技術及業務範疇,此舉有助我們利用數碼化推動企業轉型之餘,亦能把握重大市場機遇。」



凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」)於中國從事玩具及嬰兒產品為主的零售、批發、電商及品牌營運,為中國最大玩具零售及代理商,擁有近20年的行業經驗及一系列世界知名頂尖品牌。集團擁有國內最全面的線上、線下融合的銷售網絡。集團線下自營零售體系包括Kidsland玩具專賣店、樂高認證專門店、FAO Schwarz旗艦店及kkplus。







