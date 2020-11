Wednesday, 18 November 2020, 10:19 HKT/SGT Share:

來源 中華燃氣控股有限公司 中華燃氣控股有限公司宣布完成發行本金額為97,800,000港元之可換股債券之認購協議

香港, 2020年11月18日 - (亞太商訊) - 中華燃氣控股有限公司(「本公司」;股份代號:8246)及其附屬公司(統稱「本集團」)今日宣布完成了發行本金總額為97,800,000港元的可換股三年期債券認購協議,此債券的認購方為開源控股有限公司(股份代號:1215)之全資附屬公司。所得款項用作本集團提升現有業務及營運資金。



董事會認為此舉不但為本集團提供機會加強財務狀況,擴闊及優化本集團的股東及資本基礎,同時亦可為開展與認購方建立策略聯盟奠定良好基礎,因此對前景感到樂觀。



開源控股為香港聯合交易所主板上市公司,主要從事投資控股,其主要股東之一為2019年胡润百富榜排名第65位的著名中國成功商人杜雙華,其國內業務遍及鋼鐵生產、物流、銀行及地產發展等。開源控股旗下附屬公司則主要經營酒店業務及融資業務。



此批可換股債券相當於本公司於協議完成日的現有已發行股本約10.00%及本公司經發行換股股份擴大的已發行股本約9.09%。本公司共有 3,622,136,000股已發行股份。初步換股價為每股換股股份0.27港元(可予調整)。



於本公佈日期,假設並無進一步發行或購回股份,並假設可換股債券獲悉數兌換,則可換股債券將兌換為362,222,222 股換股股份,相當於本公司於本公佈日期的現有已發行股本約10.00%及本公司經發行 換股股份擴大的已發行股本約9.09%。所得款項用作本集團提升現有業務及營運資金。



中華燃氣控股有限公司

中華燃氣控股有限公司主要提供多元化綜合新能源服務,其中包括煤改氣供熱的技術開發,工程和諮詢服務,供應液化天然氣以及買賣新能源相關工業產品;集團並從事物業投資業務。



傳媒垂詢:

楊瑩瑩

溢星傳播有限公司

電話:+852 2581 0168

電郵:news@joviancomm.com





Nov 18, 2020, 10:19 HKT/SGT

