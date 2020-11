Tuesday, 17 November 2020, 17:21 HKT/SGT Share:

來源 金山軟件有限公司 金山軟件公佈2020年第三季度業績 WPS Office技術實力持續提升 持續打造完善的辦公生態系統

擴展網絡遊戲業務佈局 增強長期發展潛力

香港, 2020年11月17日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司(「金山軟件」或「公司」,香港聯交所股份代號:03888)公佈截至2020年9月30日止三個月(「回顧期」)未經審計之第三季度業績。



回顧期內,金山軟件錄得收益人民幣1,397.3百萬元,較去年同期增長34%。其中,來自網絡遊戲、辦公軟件及服務及其他的收益分別佔總收益的56%和44%。毛利為人民幣1,157.8百萬元,較上年同期增長40%;營運溢利為人民幣361.5百萬元,較上年同期增長120%。



金山軟件主席雷軍先生表示:「公司業績在第三季度保持穩定發展。我們出色的成績主要得益於市場對金山辦公業務的認可度持續提升,以及我們對精品遊戲的持續創新。辦公軟件方面,授權業務和訂閱服務同比高速增長,我們仍在不斷探索辦公軟件行業的技術更新,不斷優化用戶體驗,積極鞏固在線協作辦公產品方面的競爭優勢。在網絡遊戲領域,我們將一如既往地持續改進創新,促進遊戲開發與運營能力,不斷擴展新的遊戲類型。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示:「儘管受到疫情的影響,我們在第三季度仍然錄得收益人民幣1,397.3百萬元,按年增長34%,彰顯我們業務的強勁韌性。第三季度辦公軟件及服務及其他業務、以及網絡遊戲業務收益均保持強勁的增長勢頭,分別按年增長59%及19%。」



業務回顧



辦公軟件及服務及其它

2020年第三季度,辦公軟件及服務及其他業務的收益按年增長59%至人民幣609.1百萬元。在軟件授權業務方面,來自政府及企業市場業務保持高速增長。通過不斷強化技術實力和推廣力度,金山軟件進一步提升其在多個區域政企市場的服務和品牌影響力,並與傳統行業頭部客戶保持了緊密的合作。



第三季度,金山辦公舉辦了第二屆辦公應用開發者大會,匯集辦公上下游近200家生態夥伴。回顧期内,金山辦公發佈了WPS公文寫作和金山文檔在線預覽等辦公創新產品,並實現了WPS for Linux版與搜狗輸入法Linux版的深度集成。同時,金山辦公於第三季度完成了北京數科網維技術有限責任公司的收購。未來,基於與數科網維在技術及產品發展上的結合,有望助力政企客戶實現「流版簽一體化」。



本季度,金山辦工個人訂閱業務保持高速增長。公司繼續開闢市場推廣渠道,如直播帶貨。此外,金山文檔成為第31屆世界大學生運動會辦公軟件官方供應商,並同時發佈了金山文檔教育版。金山辦公還與清華大學簽訂智慧校園辦公合作框架協議,進一步精耕細分行業市場。



網絡遊戲業務

得益於旗艦端遊《劍網3》的持續發力,第三季度網絡遊戲業務錄得收益人民幣788.2百萬元,按年增長19%。2020年8月28日,端遊《劍網3》舉行十一周年發佈會,為玩家帶來了全面的技術優化和內容革新。同時,我們介紹了其在影視、音樂、動畫、舞台劇及電競等方面的發展計劃,以進一步鞏固原創IP的用戶基礎和長遠的發展潛力。2020年10月29日,旗艦端遊《劍網3》推出年度資料片《奉天正道》,新一季更豐富的遊戲內容,為玩家帶來更優的遊戲體驗。此外,《劍俠情緣手遊》已更名為《新劍俠情緣:緣起忘憂》,並全面革新內容,獲得玩家的廣泛好評 。



雷軍先生總結道﹕「第三季度,儘管面臨動蕩的經濟環境和複雜的國際形勢,我們整體業務表現依然穩定,並對自身的宏觀戰略、商業模式、經營韌性以及未來前景充滿信心。公司將進一步加強研發力量、提升運營效率、推進產品和服務創新,為用戶提供卓越體驗,實現業務的可持續增長,為股東和合作夥伴帶來豐厚回報。」



關於金山軟件有限公司

金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司,旗下擁有西山居及金山辦公兩家子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施,金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型,並形成以互動娛樂及辦公軟件為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過5,000名員工,在國內享有重要的市場份額。更多詳情,請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



