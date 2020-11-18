Tuesday, 17 November 2020, 10:30 HKT/SGT Share:

來源 中國天保集團發展有限公司 中國天保集團榮獲“2020年大中華區最佳上市公司最具成長力IPO”獎

香港, 2020年11月17日 - (亞太商訊) - 中國河北省涿州市知名房地產開發商及建築公司 ── 中國天保集團發展有限公司（「天保集團」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1427.HK），欣然宣佈公司在2020年11月16日格隆匯主辦的“大中華區最佳上市公司·2020”頒獎典禮中榮獲“年度最具成長力IPO”獎，集團首席財務官劉丹丹女士受邀參加頒獎典禮。



天保集團首席財務官劉丹丹女士（右）、天保集團證券部負責人孫闊先生（左）



格隆匯為中國領先的投資研究平台，以“全球視野、下注中國”為初衷，望打造出投資圈中最具參考價值的上市公司排行榜，繼2019年推出首屆“格隆匯·首屆大中華區最佳上市公司評選”後，受到資本市場各專業機構及專業人士廣泛認可，今年再次隆重舉辦第二屆大獎評選活動。本次評選覆蓋香港證券交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所、以及美股市場掛牌上市的全部中國上市公司，邀請了高校、券商、機構等權威代表，組成專家評審團，從價值、成長、創新、社會責任、品牌影響力等維度，客觀、全面的評選年度最佳上市公司。



“年度最具成長力IPO”獎主要是根據對盈利能力、財務安全、持續發展、運營效率等指標進行綜合分析，通過“網路投票+專家評審團審議+大資料分析”多方式多管道進行綜合評選得出最終結果，確保評審公平公正及權威客觀，旨在表彰公司在資本市場上所展示出來的發展潛能，帶動資本市場釋放更大的能量。



成功登陸資本市場之後，中國天保集團發展有限公司成長迅速，天保集團在上市一年內，實現連續兩度發放業績盈喜，業績表現異常突出，2019年全年業績年內溢利上升193.6%，2020年中期業績期內溢利上升127.1%並派發中期股息每股普通股5港仙。具備引領行業的飛躍性發展潛力是天保集團此次獲獎的關鍵因素。本次中國天保集團發展有限公司榮獲該獎項，說明在新時代下，公司作為行業發展卓越推動者，具備持續性的增長潛能，能適應當前的商業環境，堅持穩健經營、積極探索、努力創新，得到了社會對公司更上一層樓的期許與鼓勵。



天保集團首席財務官劉丹丹女士表示：「榮獲“年度最具成長力IPO”獎是資本市場對天保集團的認可及鼓勵。未來，集團將深入踐行建築先行、地產跟上的拓展策略，立足涿州市及北京的衛星城，加強與地方政府機構及房地產商合作建築承包項目，不斷擴大房地產開發業務，發揮更大的潛力，期待2020年下半年再創佳績，不負眾望。」



關於中國天保集團發展有限公司



中國天保集團發展有限公司是一家位於中國河北省涿州市的房地產開發商及建築公司，業務範圍廣泛，包括規劃設計、建設工程、物業銷售、投資及運營。截至2020年6月30日，集團已擁有包含20個房地產項目的多元化組合，其中包括18項住宅物業、一項投資物業及一間酒店，其全部由集團擁有及開發。於20個項目中，有9個為已竣工項目，6個為在建項目及5個為持作未來開發項目。截至2020年6月30日，集團擁有的土地儲備總建築面積為1,975,000平方米。集團所收購的土地儲備主要位於發展潛力較大的城市，如涿州及張家口。集團於2019年11月11日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。



如欲獲得更多天保集團資料，請瀏覽公司網站 http://www.chinatbjt.com。





Nov 17, 2020, 10:30 HKT/SGT

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