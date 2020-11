Monday, 16 November 2020, 12:19 HKT/SGT Share:

來源 UCLOUDLINK GROUP INC. UCLOUDLINK集團旗艦品牌「GlocalMe」推出全新免插卡隨身WiFi設備「GlocalMe U3」 把握隨新冠肺炎疫苗將推出所帶動的旅遊業復甦時機

香港, 2020年11月16日 - (亞太商訊) - 全球領先的移動數據流量共享市場開拓者UCLOUDLINK集團 (「uCloudlink」或「集團」)(納斯達克股票代碼:UCL)欣然宣布,將於本年推出全新免插卡隨身WiFi設備「GlocalMe U3」,讓用戶可享更佳的無縫連接體驗。



「GlocalMe U3」是全新擁有全球頻段的免插卡 WiFi產品,可透過採用uCloudlink自主研發的專利「雲SIM」技術支援 4G/3G國際漫遊,亦可連接最多10項裝置及擁有長達12小時的備用時間。由於「GlocalMe U3」能以自動智能化形式連接當地最佳4G/3G網絡,因此能在用戶外遊時提供更快及更強的訊號,以及更穩定的國際漫遊服務。



uCloudlink創辨人、董事兼行政總裁陳朝暉先生表示:「隨著近期傳來有關新冠肺炎疫苗最新發展的振奮消息,我們相信旅遊業有望於短期內復甦。在過去數月,我們亦對集團產品於用戶在家工作期間深受居家用戶歡迎而感到高興。隨著『GlocalMe U3』,加上集團即將推出的5G相關產品,我們具有優勢把握旅遊市場復甦及數據連接行業發展所帶來的機遇。管理層將密切留意市場趨勢及客戶需要,繼續為全球用戶開發創新的產品。」



uCloudlink 憑藉創新前瞻的使命,為了讓人們可隨時隨地自由獲取數據流量而重新定義移動數據連接體驗,讓用戶能夠在集團的共享平台上獲取網絡營運商的移動數據流量。「GlocalMe」及「Roamingman」是集團旗下兩大知名品牌,在144個國家及地區分別提供移動數據服務及Wi-Fi租賃服務。uCloudlink的「雲SIM」架構現已匯集來自216間移動網絡營運商的移動數據。



有關UCLOUDLINK集團 (納斯達克股票代碼:UCL)

UCLOUDLINK作為開創電訊行業共享經濟業務模式的先驅,創建了全球首個移動數據流量共享市場。集團的產品及服務為移動數據用戶、手機和智能硬件公司、移動網絡營運商及虛擬網絡營運商提供了獨特的價值。憑藉其創新的雲SIM技術及架構,使得終端用戶連接其市場上網絡營運商共享的移動數據流量配額,為用戶提供可靠的連接、高速的網絡及具競爭力的價格,重新定義了移動數據連接體驗。如欲了解更多詳情,請瀏覽:https://www.ucloudlink.com。







