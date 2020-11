Monday, 16 November 2020, 10:29 HKT/SGT Share: 探路後疫情時代國際教育 興業銀行升級出國金融服務

香港, 2020年11月16日 - (亞太商訊) - 11月14日,由興業銀行主辦,中國經營報承辦,中國社會科學院進行學術指導的「菁英之路 寰宇打造」2020國際教育高峰論壇在北京舉行。眾多知名學校負責人、國際教育踐行者、金融機構管理者、專家學者等針對國際教育新形勢、課程融合等國際教育熱點話題展開討論,解讀後疫情時代國際教育發展趨勢,探索國際教育求學模式和路徑。



根據論壇上發佈的《2020年度全國留學報告》顯示,儘管受疫情等因素影響,我國部分出國留學人員赴境外就讀受阻,但根據調研情況,今年9月教育部允許部分中外合作大學和中外合作項目臨時性擴招持有境外大學offer的中國籍學生,其政策類似「境內留學」,為就讀國際學校的中國學生留學提供了一條新路徑。



同時,調研資料顯示目前美國仍是中國學生本科留學最主流的國家,緊跟其後的是英國、加拿大、澳大利亞。美國方向的中國留學生占比44.08%,英國、加拿大分別占比28.19%、17.98%,澳大利亞占比7.93%。隨著中美關係的演變及疫情的影響,英國申請人數呈現上升趨勢,尤其是2020年通過UCAS(英國大學招生服務中心)申請本科的學生較2019年增長23%。碩博階段留學,留學分佈更顯多元化,英國方向居首,占比33.16%,美國方向以25.61%緊隨其後,其次為澳大利亞、中國香港、日本、德國等方向。



作為中國教育國際交流協會留學服務分會副理事長單位,興業銀行不斷升級完善出國金融服務,深化與國際教育機構合作的廣度和深度。「興業銀行致力於通過‘金融+教育’,積極為國際教育家庭提供更為完備、全方位的金融服務,為中外青年搭建跨文化交流的平臺。」興業銀行副行長陳錦光表示。



據介紹,興業銀行自2013年啟動「寰宇人生」跨境金融差異化品牌戰略以來,充分發揮集團綜合化金融服務平臺優勢,相繼推出寰宇人生借記卡,留學生信用卡、全線上存款證明、留學貸款、「寰宇匯」匯款等特色金融產品,打造海外實習營、國際學校校長一對一導師營、國際教育嘉年華等跨境教育活動及國際教育專屬金融服務,牽頭共建「國際教育聯盟」,推出「一帶一路 普惠留學」個人留學專項服務,發佈《2018中國留學生美國就業白皮書》《2019年度中國留學生美國就業白皮書》《2019年度全國本科留學申請結果分析報告》等,配套提供境外旅遊定制、韓國JK醫美、獨家「紅毯」申根簽證、特惠機酒出行等增值服務,打造全流程、多門類、差異化的一站式跨境金融服務平臺。截至目前,興業銀行出國金融俱樂部服務會員近100萬。



疫情期間,興業銀行第一時間回應,為英國、美國、澳大利亞、紐西蘭、加拿大五國的中國留學生提供免費90天境外緊急救援服務,並積極發力線上出國金融業務,緊急開通手機銀行留學繳費業務,並鼓勵客戶使用電子管道辦理存款證明、結售匯和境外匯款等業務,為留學生家庭提供服務便利。





Nov 16, 2020, 10:29 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network