Friday, 13 November 2020, 09:36 HKT/SGT Share: 陳力博士受邀參加浦東開放30周年慶祝大會

香港, 2020年11月13日 - (亞太商訊) - 11月12日，浦東開發30周年慶祝大會在上海世博中心舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話。華領醫藥創始人、CEO陳力博士受邀參加了慶祝大會，與習近平總書記進行了大會合影留念。







習總書記指出，要聚焦關鍵領域發展創新型產業，加快在積體電路、生物醫藥、人工智慧等領域打造世界級產業集群。陳力博士是浦東發展的見證者和參與者。2004年，他在張江建立了中國第一家研發中心。2010年，陳力博士創建華領醫藥， 2012-2020年期間，親歷了中國創新藥行業“從無到有”的過程，也實現了糖尿病全球首創在研新藥在中國“從0到1”的重大突破，包括︰



- 首次實現全球首創在研新藥多扎格列艾汀在中國IND申報的突破

- 正式向美國FDA遞交多扎格列艾汀(Dorzagliatin)臨床研究申請，成為第一例憑藉在中國受試者中的I期臨床試驗結果在美國成功獲批進入延續性臨床試驗的糖尿病領域原創新藥

- 多扎格列艾汀成為首批藥品上市許可持有人(MAH)制度試點品種，實現了中國生物醫藥產業與全球醫藥產業鏈的接軌

- 開展的多扎格列艾汀單藥治療III期臨床試驗，成為全球首家成功實現葡萄糖激酶啟動劑臨床開發的公司

- 首批獲得《藥品生產許可證》的生物技術公司



陳力博士表示：「聆聽習總書記的教導，感受很深。希望上海浦東繼續引領中國芯、創新藥、藍天夢、智慧造等科技創新領域的發展。華領醫藥作為參與者，實現『修復傳感，重塑穩態，從根本上治療糖尿病』科學理念的臨床驗證，致力為全球約4.5億糖尿病患者儘快帶來根治的福音。」



華領醫藥成立10年以來，聯合國際醫學專家和藥物研發專家，開發出具有自主智慧財產權的糖尿病新藥華領開拓國際市場，立足浦東走向世界。華領醫藥將在習總書記精神的指引下，堅持理念創新、技術創新、制度創新，繼續做「全球首創，中國首發」的新藥、好藥，造福中國和全球患者。





Nov 13, 2020, 09:36 HKT/SGT

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