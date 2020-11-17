Thursday, 12 November 2020, 20:41 HKT/SGT Share:

來源 中匯集團控股有限公司 中滙集團（0382. HK）獲納入MSCI中國全股票小型股指數

香港, 2020年11月12日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）欣然宣佈，本集團將獲納入MSCI中國全股票小型股指數（ MSCI China All Shares Small Cap Index ）成份股，自2020年11月30日收市起生效。



MSCI (Morgan Stanley Capital International) 指數是全球投資者常用作投資選股標準的基準指數之一。作為MSCI指數之一，MSCI中國全股票小型股指數旨在衡量中國市場小型股分部的表現，涵蓋經營業績良好且具有堅實潛力的公司，具有較高的參考價值。本集團認為，中滙集團獲納入MSCI中國全股票小型股指數，顯示資本市場對本集團表現及價值之肯定，預期將擴闊本集團之股東基礎及增加股份成交流動性，從而實現本集團之投資價值及提高本集團在資本市場之知名度。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年8月31日止年度，本集團的在校學生人數為35,453名，旗下擁有5間國內外學校。



於中國，本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構，即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院，以大商科、大健康及IT為主要課程設置戰略重點；於海外，本集團於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院（Global Business College of Australia或GBCA），提供職業教育課程和其他非學歷短期課程，澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構，即新加坡中滙學院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前稱NYU Language School），提供長短期語言培訓課程及各類文憑及高級文憑課程。此外，2020年上半年，本集團旗下澳大利亞中滙學院（Edvantage Institute Australia或EIA）獲得澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可，是本集團第一間同時提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構，預計於2020年11月開課。





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