來源 中國動力(控股)有限公司 中國動力推出香港首輛電動無障礙小巴 提升綠色運輸標準 促進社會關愛共融

香港, 2020年11月12日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力(控股)有限公司(股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「中國動力」或「集團」)宣佈,集團自主研發的純電無障礙智能小巴今日正式登陸香港,成為本港首輛電動無障礙小巴,並於香港科學園舉行啟動禮,讓環保科技界、汽車業界及社會福利界代表,深入瞭解其有效環保節能、配合社會共融需要的特點。



中國動力主席張韌先生(左八)與環境保護署副署長馮浩然先生(左七)及其他主禮嘉賓一起主持本港首輛電動無障礙小巴的啟動禮。



中國動力自主研發的純電智能無障礙小巴可隨客戶需求安排車內座位,配合低地台及無障礙通道,尤其適合殘疾人士及長者乘坐。圖為中國動力主席張韌先生(左一)及路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧女士(左二)。



該款7米純電智能無障礙小巴使用高效能磷酸鐵鋰電池,行車時無污染排放,每次充電只需30至60 分鐘,便能走200公里,裝置首次應用於小巴的「自動緊急刹車系統」、車道偏移警示系統和疲勞駕駛警報器,大幅提高車輛的行駛安全和穩定性。



中國動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生相信,該款電動小巴不單引領香港小巴環保及安全的新標準,更兼備推動社會共融的優勢。他指出:「在香港,公共運輸工具空間窄、梯級多,往往成為行動不便人士不願出門參與活動的阻力。集團明白他們的難處,特別針對香港路面情況,設計出這款車內空間寬敞的小巴,在安裝12張一般座椅之後,仍可停放4張輪椅,而且地台特低,方便殘疾人士及長者乘坐,解決他們出門難的困擾。」



中國動力主席張韌先生表示:「集團的7米純電智能無障礙小巴行車順暢,安全度高,且零排放,有助改善路邊空氣質素,完美體現集團掌握的新能源汽車核心技術,加上各種無阻礙設施,相信將深受本港醫療及社福機構歡迎。中國動力有信心憑藉超卓的技術優勢和產品質量,開拓本港電動汽車銷售業務,同時加快爭取東南亞、南美、及歐洲等海外市場訂單的步伐,進一步壯大集團的業務規模,以提升產能、改善運營效益,獲得更理想的回報。」



關於中國動力(控股)有限公司(股份代號:476)

中國動力(控股)有限公司為中國新能源商用車的先行者和實踐者,擁有專用汽車客車和新能源客車整車生產資質。在新能源平台化電系統及關鍵零部件、結構的輕量化、燃料電池系統集成技術、智能網聯技術等方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的提供商。集團有2個生產基地:其一位於重慶武隆區,其二位於重慶綦江區。同時,集團著力開拓香港和海外市場。旗下多款新能源商用車,通過國內工信部公告上市銷售。



