來源 The Executive Centre 德事商務中心增設兩間商務中心 持續拓展大中華市場 大中華區對靈活辦公的空間需求在波動市況下仍不斷增長

中國境內的跨國公司和本地企業逐漸脫離傳統的租賃辦公室模式以管理成本

新商務中心使大中華區的辦公位總數增至13,094個

香港, 2020年11月11日 - (亞太商訊) - 德事商務中心(下稱「TEC」)一直為領先業界的優質靈活辦公空間營運商,今天TEC宣佈將在大中華區開設兩所全新的商務中心,分別坐落於中國天津的國際金融中心和香港鰂魚涌太古坊的電訊盈科中心。











香港電訊盈科中心已於本年十月開業而天津國際金融中心也即快將啟業,這兩所商務中心能進一步擴大德事商務中心在大中華區的業務足跡,使該區的辦公位總數增至13,094個,至今更在全球擁有超過135間商務中心,分佈於亞太地區和中東14個國家的32個城市內。



德事商務中心創辦人兼行政總裁Paul Salnikow先生表示:「隨着世界各地的企業重新審視其辦公空間的策略性規劃,我們留意到市場對位於新興地區的優質靈活辦公空間存在龐大需求,例如中國的天津和香港的鰂魚涌,後者有望成為香港第二個中心商業區。我們在亞洲和中東地區的擴展策略仍然以客戶的需求為依歸,辦公室作爲創作與想法共享的樞紐,將繼續成為工作環境中不可或缺的一部分。」



商務中心的設計承載當地的文化與傳承



中國天津國際金融中心



位於中國北部的天津是國內現時發展最快的城市之一,同時為世界十大港口之一。國際金融中心(MIFC)由世界著名的建築和室內設計公司Skidmore, Owings & Merrill(SOM)負責設計,其核心理念是創建一個高質素及節能環保的工作環境,同時巧妙結合「外在環境」和「內部建築」。 MIFC擁有高端和卓越的設施,能夠配合德事商務中心致力提供高質素服務的理念。中心同時配備了符合人體工學設計與功能性兼備的新款傢俱以及智能電子門鎖和霧化玻璃。坐落於MIFC內的德事商務中心為會員提供一個非一般的辦公空間,確保他們的業務能在資訊科技支援和基礎設施支持下穩定運作。



香港鰂魚涌太古坊電訊盈科中心



位於電訊盈科中心內的德事商務中心為港島東中心商業區的企業提供面積超過25,000平方英尺的辦公空間,同時可飽覽維多利亞港的壯麗景色。該商務中心由Fiona Hardie設計,融合了Timothy Oulton和Herman Miller的標誌性傢俱,使用天然材料去營造平靜和輕鬆的氛圍,如木材、水晶、大理石及皮革等。商務中心以內部樓梯連接兩個樓層,方便會員出入。德事商務中心香港區總監Nadia Zhu女士認為,隨着世界各地在重新評估使用辦公空間的策略,不少人逐漸開始重返城市工作,新開設的中心不僅為希望重新調整辦公空間策略的企業增加靈活性,同時提供環境優美的空間,有助他們提升員工重返辦公室工作的意欲。



德事商務中心簡介



德事商務中心在1994年於香港創立,至今在14個國家的32個城市設有超過135家商務中心,成為亞洲第三大的服務式辦公室集團,年度營業額超過2.75億美元。



德事商務中心專為目標宏大的專業人士和業界領袖服務,他們尋找的不僅是辦公空間,更是能夠幫助他們大展鴻圖的地方。德事商務中心為企業塑造成功而龐大的全球社區網絡,橫跨大中華地區、東南亞、北亞、印度、斯里蘭卡、中東和澳洲,並銳意走得更遠、發展得更快。我們每所中心都位於優越的地段,辦公空間設施一應俱全,迎合會員所需。德事商務中心與會員攜手見證每一個里程碑和重要的時刻,協助有志之士邁向成功。



由私人擁有的德事商務中心總部設於香港,提供優質的私人專屬和共享辦公空間、商務行政服務和會議設施,滿足各個業務所需。



了解更多詳情,請瀏覽 www.executivecentre.com



