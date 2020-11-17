Tuesday, 10 November 2020, 19:41 HKT/SGT Share:

來源 天韵國際控股有限公司 天韵國際即將推出全新自家品牌果汁維生素運動飲料系列 加速佈局極具潛力的中國功能性飲料市場

香港, 2020年11月10日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）欣然宣佈，集團將於中國大陸推出全新自家品牌「享派」果汁維生素運動飲料系列。此款運動飲料系列的研發、生產和銷售準備工作亦已完成，預計於2020年12月之前推出，順勢切入中國功能性飲料市場。



全新自家品牌「享派」果汁維生素運動飲料系列



隨著人們健康意識日益增強，以及消費者的消費觀念及飲食喜好的改變，近年來功能飲料市場的增長迅速，飲用場景不斷擴大，為市場提供了前所未有的發展機遇。隨著中國於2019新型冠狀病毒疫情中快速恢復過來，並正引領環球經濟踏上復甦之路，集團相信這是加速佈局國內功能性飲料市場的合適時機。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「新的飲料產品符合集團進一步將產品及品牌組合更多樣化的戰略，從而減少了特定水果產品季節性變化帶來的影響。」楊主席續道﹕「我們堅持提供更多健康的產品種類來滿足客戶需求，迎合客戶要求的口味，產品種類不斷的增加亦將提升集團的競爭力，並進一步加強我們與分銷渠道的合作夥伴及客戶的合作關係。」



果汁維生素運動飲料及維生素運動飲料是依據現代營養學和運動醫學理論，科學組方，既考慮強化飲品本身營養素的含量，同時考慮強化量要足以彌補在生產加工和儲存時的損失，全面核算營養素間的平衡和協同作用，發揮營養素在人體中的最大效用。如欲獲得更多有關集團的運動飲料系列的資訊，請瀏覽微信公眾號「享派 健康能量飲」或 以流動應用程式掃瞄二維碼關注我們。



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事 (i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯，玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品及 (ii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「果小懶」和「天同時代」及原廠委託製造代工方式出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，集團作爲中國「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發及生產的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。 集團及其「繽果時代」自家品牌於2019年分別被國家機構評為中國罐藏食品領先企業及領先品牌。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com







Nov 10, 2020, 19:41 HKT/SGT

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