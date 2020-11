Tuesday, 10 November 2020, 15:17 HKT/SGT Share: 汽車金融利好疊加國產汽車銷量大增 萬里揚蓄勢待發

香港, 2020年11月10日 - (亞太商訊) - 11月9日盤後,浙江萬里揚股份有限公司(證券代碼:002434.SZ)發佈了2020年10月汽車變速器銷量快報。資料顯示,10月份萬里揚合計實現汽車變速器銷量14.75萬台,同比保持增長,今年累計同比增長23.90%。10月商用車變速器銷量6.56萬台,同比增長4.30%,今年累計同比增長12.74%,其中G系列高端變速器2.99萬台,同比增長30.93%,今年累計同比增長86.92%;10月乘用車變速器銷量8.19萬台,同比增長3.97%,今年累計同比增長39.49%,其中CVT(無級自動變速器)銷量4.64萬台,同比增長34.69%,今年累計同比暴增116.11%。據悉,10月份我國乘用車市場銷量同比增長8%,實現了連續4個月8%左右的近兩年高位增速。進入下半年,我國乘用車市場增速保持著強勁態勢,商用車市場保持強勁,萬里揚持續受益于持續升溫的汽車消費市場與我國強勁增長的內迴圈大消費市場。



近日,銀保監會下發了《關於促進消費金融公司和汽車金融公司增強可持續發展能力、提升金融服務質效的通知》,對消費金融公司和汽車金融公司的監管政策進行了鬆綁,增強消費金融公司的流動性。由於汽車消費屬於耐用品中的大消費類型,消費者在購置汽車時經常會選擇多種金融付款方式,通過本次行業利好政策,消費金融公司與汽車金融公司釋放優惠手段刺激汽車消費,汽車消費市場將進一步升溫,進而帶動汽車供應鏈出貨。萬里揚作為國產變速器的龍頭,主要客戶為國產汽車整車廠,以直銷為主。產品不僅包括商用車與乘用車變速器,而且應用於轎車、SUV、輕卡、重卡等多款車型。目前,國產汽車的市場佔有率逐步提升,疊加內迴圈政策,持續膨脹的國內大物流市場亦為卡車市場帶來了增量空間,萬里揚變速器的銷量拾級而上。



在消費刺激政策的背景下,國產汽車汽車銷量大增。10月份,奇瑞集團銷售汽車8.8萬輛。其中,奇瑞汽車銷量達到54602輛,同比增長35.2%,環比增長29%,連續五個月保持同比、環比雙增長,並創下今年月銷量新高;而吉利汽車總銷量為140026輛,環比增長約11%、同比增長約8%,連續三個月實現同比環比雙增長。萬里揚深度綁定奇瑞、吉利、比亞迪等國產汽車廠商,每年與客戶簽訂一個框架合同,就供銷的主要條款進行約定,以產定銷,並適當儲備庫存,有望持續受益於汽車行業的復蘇。



不僅如此,萬里揚正不斷加快技術更新反覆運算,通過技術優勢搶佔更多的市場空間,率先迎接下一個汽車市場的發展紅利,公司在未來的產品議價能力和市場開拓上更具優勢,通過與汽車整車廠長期穩定的戰略合作關係,有望實現業績的持續增長。





