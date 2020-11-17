Friday, 6 November 2020, 18:16 HKT/SGT Share: 興業銀行蟬聯「全球表現最佳私人銀行」獎

香港, 2020年11月6日 - (亞太商訊) - 倫敦當地時間11月5日，英國《金融時報》集團一年一度的全球私人銀行頒獎盛典如期舉行。在由該集團旗下《銀行家》（The Banker）雜誌及《專業財富管理》（PWM）雜誌開展的2020年全球私人銀行獎項評選中，興業銀行再度摘獲「全球表現最佳私人銀行獎」（Best Performing Private Bank），成為全球首家連續兩年獲此殊榮的銀行，標誌著興業銀行私人銀行業務的專業實力和影響力進一步得到國際認可。



「興業銀行私人銀行客戶數和資產管理規模近幾年取得了令人鼓舞的增長，這賦予我們持續深耕高端財富管理市場的信心與決心。興業銀行穩健的風控與資產管理專業能力，使之成為高淨值客戶可信賴的商業銀行，也成為我國優秀企業家個人家庭財富管理服務的重要提供者。」興業銀行副行長陳錦光表示。



近年來，興業銀行深入實施「商行+投行」轉型戰略，整合和發揮集團內投資銀行、資產管理等專業競爭優勢，持續提升研究分析和投資顧問的專業能力，著力打造精品私人銀行。該行私人銀行業務圍繞「以客戶為中心」的經營理念，強化科技賦能和專業能力建設，在客戶管理、客戶服務、隊伍建設、精細化管理、資產配置、科技賦能方面持續發力，穩步推進家族信託、全權委託服務，並配套特色化的健康管理、子女教育等增值服務，以滿足高淨值客戶更加個性化、精細化的財富管理需求。2019年，興業銀行私人銀行客戶數和資產管理規模（AUM）分別實現31%和24%的高速增長，截至2020年9月末，該行私人銀行客戶數近5萬戶，管理資產規模超6000億元。



興業銀行立足高淨值客戶的差異化需求，堅持打造多元化產品體系，形成覆蓋高、中、低風險多元化、多策略、開放式金融產品平臺，並從市場研究、產品評價、產品遴選等方面出發，為私行客戶提供來源多樣、策略多元、定價差異、期限種類豐富、風險評級不同的各類型資管產品。在注重金融產品多元化提供的基礎上，專注資產配置，創設國內首個FOF基金組合產品「興承優選」品牌，通過宏觀研判、策略評價和產品評價一體化運作，為高淨值客戶提供一站式投資解決方案，實現資產的可持續穩健增值。在產品引入過程中，該行嚴格執行資管新規對財富類產品發行要求，甄選各策略類別的頭部管理機構作為代理產品合作夥伴。今年1-9月，該行私人銀行標準化權益類私募產品銷量達185億元，在國內高淨值客戶中樹立了良好口碑。



與此同時，興業銀行持續升級私人銀行客戶權益體系，積極探索和完善特色化非金融增值服務，滿足高端客戶在健康管理、醫療美容、子女教育等方面個性化需求，重點推進「天使俱樂部」、「出國金融」、「名醫問診」、 「申根簽證便利」等專案，得到客戶的積極回饋。



數位化轉型是私人銀行業務發展的助推器，通過科技賦能，興業銀行私人銀行線上經營能力持續提升。該行于2019年成立的私人銀行資料分析實驗室日益成熟，內嵌資料分析專家，利用豐富的資料和計算資源進行資料探索與挖掘，從而使服務更精准觸達客戶需求。該行在新版手機銀行專設私人銀行介面，提供的產品和服務更貼近私行客戶需求，獲得客戶好評，目前全行私行客戶手機銀行月均活躍登錄客戶占比超95%。



「因時而變，隨事而制。聚焦高淨值財富群體，興業銀行將整合內外部機構力量，在滿足客戶綜合投融資需求的基礎上，逐步融入私人銀行客戶的全面生活環境，在家族經營、企業經營、圈子經營、財富傳承等領域提供涵蓋金融和非金融在內的決策諮詢和專業服務，不負客戶的信任和託付。」興業銀行私人銀行部總經理戴敘賢表示。



據悉，英國《銀行家》和《專業財富管理》雜誌以專業性和權威性著稱，每年度英國《銀行家》雜誌推出的「全球銀行1000強」排名被視為評估全球銀行綜合實力的權威尺規。興業銀行榮獲的「全球表現最佳私人銀行獎」是根據銀行的KPI資料指標（包括AUM增長率，客戶數增長率、費用收入比、運營利潤收入比等），經由獨立評審團在眾多參評的全球競爭者中評選出的權威國際性獎項。







Nov 6, 2020, 18:16 HKT/SGT

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