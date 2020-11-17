Friday, 6 November 2020, 12:46 HKT/SGT Share:

來源 日清食品有限公司 日清食品公布2020年第三季財務業績 收入按年穩定增長14.4%至2,685.6百萬港元

分部業績持續錄得雙位數增幅

香港, 2020年11月6日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司 (「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號: 1475)今天公布截至2020年9月30日止九個月 (「報告期」) 之未經審核的2020年第三季財務資料。



集團於報告期內的收入為2,685.6百萬港元，較去年同期的2,348.1百萬港元按年增加14.4%。毛利按年上升16.3%至895.9百萬港元 (2019年：770.1百萬港元)，毛利率上升0.6個百分點至33.4% (2019：32.8%)，主要歸因於水電煤等費用減少、主要原材料價格同比保持穩定及香港產品組合的變化，但被成品採購量增加所抵銷。公司擁有人應佔溢利達到264.0百萬港元，相對去年同期211.2百萬港元上升25.0%。分部業績實現雙位數增長，由去年同期的258.0百萬港元增長34.5%至346.9百萬港元。



至於香港業務方面，收入按年增加11.6%至1,071.3百萬港元 (2019年：960.2百萬港元)，主要歸因於疫情影響下香港消費者傾向待在家中，令大部分類別的即食麵及冷凍食品的需求激增。



中國業務方面，收入從1,388.0百萬港元按年上升16.3% (以當地貨幣計算：19.9%) 至1,614.3百萬港元，這是由於杯麵及香港製造的袋裝即食麵之銷量增長所致。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「2019冠狀病毒病持續對全球造成深遠的社會經濟影響，但我們慶幸日清食品的產品繼續得到消費者的支持，業務基礎維持穩固。我們於2020年第三季度繼續取得穩健的業績，香港及中國業務均錄得雙位數增長。此外，日清食品於報告期內獲納入恒生指數系列成分股，充分反映了投資者對日清食品的堅定信任及資本市場對集團業績及業務前景的肯定。展望未來，我們將繼續尋找機會擴大收入來源及加強整體競爭力，致力為股東帶來持續的回報。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司(「集團」；股份編號：1475) 為一間在香港及中國知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在華東及華南的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 (可投資) 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。



新聞垂詢：

日清食品有限公司

公共關係部

王惠芳 / 劉俊嫻

電郵: pr@nissinfoods.com.hk



投資者垂詢：

日清食品有限公司

投資者關係部

山崎 真護 / 郭彥勤

電郵: ir@nissinfoods.com.hk



縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk

徐舒敏 電話: (852) 2864 4859 電郵: carvensm.tsui@sprg.com.hk

劉蕙嘉 電話: (852) 2864 4890 電郵: cara.lau@sprg.com.hk





Nov 6, 2020, 12:46 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

