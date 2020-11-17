Friday, 6 November 2020, 12:01 HKT/SGT Share: APOLLOMICS（冠科美博）完成1.24億美元C輪融資 -平安資本領投

-APL-101 II期臨床研究SPARTA啟動受試者入組

-APL-106(UPROLESELAN)中國III期臨床研究啟動

香港, 2020年11月6日 - (亞太商訊) - 2020年11月6日，中國杭州市和美國福斯特市報導，Apollomics, Inc.（冠科美博），一家致力於發現和開發腫瘤靶向和免疫新藥及其組合療法的創新生物製藥公司今天宣佈，完成由平安資本領投的1.242億美元C輪融資，數家新投資者和現有投資者們跟投。由平安資本提名的劉東博士自今天起加入冠科美博董事會。



C輪融資的資金主要用於支持以APL-101和APL-106為核心的冠科美博產品管線開發。APL-101是一種新型的口服高選擇性c-MET抑制劑，目前正在開展一項名為SPARTA的I/II期國際多中心臨床試驗的II期臨床研究招募。APL-106（Uproleselan）是全球首創新藥（first-in-class），是一種靶向E-選擇素拮抗劑。Uproleselan治療復發或難治性成人急性髓系白血的臨床研究已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）突破性療法資格。冠科美博正在積極計畫在中國進行I期藥代動力學（PK）和耐受性研究，並將開始III期橋接臨床研究。



公司聯合創始人、董事長兼首席執行官余國良博士表示 ：“冠科美博專注於精准醫療，為患者開發針對特定突變、擴增和耐藥機制的創新療法。我們感謝在此次融資中獲得的廣泛支持與關注，歡迎新的投資者成為我們的股東。通過資金的注入，我們將繼續冠科美博的宏偉藍圖，推進目前產品管線的開發並在全球範圍內擴展我們的專案。”



聯合創始人兼總裁Sanjeev Redkar博士補充說：“自2016年公司成立以來，我們通過自主研發和戰略合作建立了豐富的單藥和聯合治療產品管線。我們現在有6個臨床階段項目，與合作夥伴一起在中國和美國進行著十多個臨床試驗。我們對目前取得的進展感到非常自豪，希望隨著我們的產品管線的拓展繼續保持進步的勢頭。”



關於Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.（冠科美博）是一家創新型生物製藥公司，由OrbiMed Asia（奧博資本）在創立之初孵化，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法，在美國加州福斯特市和中國杭州市均有運營實體。公司產品管線有多個處於不同開發階段的專案，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.apollomicsinc.com 。



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Nov 6, 2020, 12:01 HKT/SGT

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