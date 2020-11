Wednesday, 4 November 2020, 19:00 HKT/SGT Share:

來源 City Developments Limited 城市發展集團委任德勤擔任外部財務顧問,對協信遠創的投資進行評估

新加坡, 2020年11月4日 - (亞太商訊) - 新加坡城市發展集團(CDL)今天宣布,委任德勤財務諮詢服務有限公司(德勤)為其外部財務顧問,協助進一步評估和審查其向中國協信遠創(協信)作出的51.01%合資股權投資事宜。



CDL於2020年4月完成對協信的51.01%有效股權的投資。該投資是一項戰略投資,為CDL提供一個已設立超過26年的平台,該平台涵蓋中國18座城市的不同資產類別。協信位列中國房地產業協會評選的中國“百強開發商”,是中國十大商業園區的開發商和運營商之一。



截至2020年6月30日,CDL的全球資產組合達238億新元,其中中國占了14%的份額。除協信以外,CDL在中國的投資組合還包括住宅、辦公樓、酒店、酒店式公寓和零售商場。



鑑於在新冠疫情暴發後,協信流動資金狀況面臨挑戰,以及中國為了進一步收緊房地產公司資金流動性而採取的新措施(最近出台“三條紅線”政策),CDL董事會授權德勤進行此項評估審查工作。



德勤將根據上述挑戰,對CDL向協信作出的投資進行評估。根據調查結果(預計於2020年底前定稿),CDL將向股東提供新的擬議建議。



城市發展集團(公司註冊編號196300316Z)發布



媒體垂詢,請聯繫

Gerry De Silva

新加坡豐隆集團

集團企業事務部部長

電話:+65 6877 8538

電子郵箱:gerry@cdl.com.sg



Belinda Lee

投資者關係

及企業通訊部部長

電話:+65 6877 8315

電子郵箱:belindalee@cdl.com.sg



Joanne Koh

新加坡豐隆集團

集團企業事務部經理

電話:+65 6877 8537

電子郵箱:joannekoh@cdl.com.sg



Eunice Yang

企業通訊部副總裁

電話:+65 6877 8338

電子郵箱:eunicey@cdl.com.sg



在社交媒體上關注CDL:

Instagram: @citydevelopments / instagram.com/citydevelopments

領英:linkedin.com/company/city-developments-limited

推特:@CityDevLtd / twitter.com/citydevltd



關於協信遠創(www.sincere.com.cn)

協信遠創擁有超過20年的業務記錄,位列中國房地產業協會評選的中國“百強開發商”,是觀點地產評選的中國十大商業園區開發商和運營商之一。協信遠創擁有全面的開發和資產管理能力,涵蓋住宅、零售、辦公、酒店及服務式住宅、商業園區及大型綜合開發項目等不同領域。協信遠創業務範圍遍及中國18座城市,包括一線和二線城市,擁有超過1,800名專業員工。



截至2020年6月30日,其開發土地總面積達830萬平方米,在中國18座城市開展了64個開發項目。協信遠創擁有別墅、低層和高層公寓等從高端到大眾市場的各種住宅項目。協信遠創還在中國擁有以及(或者)運營大量投資性物業,其中包括9個零售商場、13個辦公室、4家擁有1,000多間客房的酒店和1座擁有404套公寓的酒店式住宅。



協信遠創簽約銷售額從2016年人民幣99億元,增長到2019年人民幣214億元,年均複合增長率約為29%。



Nov 4, 2020, 19:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 Exchanges & Software, 金融, Real Estate & REIT, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network