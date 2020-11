Wednesday, 4 November 2020, 18:10 HKT/SGT Share: 打造高品質產品 上坤地產「為宜居而來」

香港, 2020年11月4日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道,港股市場正迎來一隻地產新銳——上坤地產(6900.HK)。據公司早前披露的上市時間表,公司預計於11月17日上市。2010年,上坤地產開始在上海開發上海‧上坤公園天地,之後公司於2016年獲得「上海房企銷售金額排名前30強」獎項,在上海穩步紮跟後,於2016年通過首先進軍蘇州啓動全國擴張計劃。目前業務拓展到長三角經濟區、珠三角經濟區及中部核心經濟區8個省市,並在地產百強中贏得一席之地。上坤地產用10年時間即完成蜕变,發展不可謂不迅猛。



高品質產品發力 提升業績增長



在消費水平提高,人居不斷升級的時代,「好房子」需兼具品質與品味的雙重需求。上坤地產對市場及客戶的喜好進行深入瞭解,力求為客戶帶來智能、方便及令人滿意的生活體驗。具體而言,從客戶類型來看,公司的產品供應主要是針對首次置業者及改善型置業者,同時亦針對高端改善型置業者。從產品類型來看,公司主要提供標準化產品,同時輔以創新產品,以實現質量與效益的平衡。目前上坤地產推出了四大標準化住宅產品線:四季系列、樾山/半島系列、雲系列以及S系列。



產品質量與客戶的居住體驗、品牌形象息息相關,公司致力於產品的打磨。根據國家有關部門規定的質量和技術標準,上坤地產已建立一套嚴格的綜合性標準化技術及質量控制指引,為施工過程中所有重大方面的質量控制標準及規範制訂詳細規定。



高品質產品得到了市場認可,并贏得了眾多獎項,上海‧上坤樾山四季於2018年獲得英國建築研究院集團的BREEAM認證(建築研究所環境評估法認證)。公司的標志性商業綜合體上海‧上坤中心於2019年獲美國綠色建築協會頒發「綠色能源與環境設計先鋒獎(LEED-LC)金級認證」。高品質產品亦使公司實現了良好的銷售業績,上海‧樾山項目於2017年及2018年在上海市所有其他聯排別墅中榮獲銷售冠軍。樾山項目的成功提升了公司的營收,2017年-2019年,公司的收益分別為人民幣1,201.1百萬元、6,847.4百萬元及7,535.2百萬元,年複合增長率高達150.5%,同期毛利率分別為30.9%、51.5%及40.8%,高出行業平均水平。產品競爭力是一個企業立足市場的根本,上坤地產立足產品戰略使其在競爭激烈的市場里鑄就了自身護城河。



運營優勢明顯 有效提高運營效率



高品質亦體現了其高效的運營能力。房地產行業是一個資本高度密集型市場,通常在建設期間需要大量資本支出,但需要較長的時間才能通過銷售及交付已竣工項目產生收入。為突破這些瓶頸,上坤地產亦建立了一套動態全流程運營系統,該系統涵蓋從市場分析、選址、土地收購、項目規劃設計、施工及質量控制、銷售及營銷以及客戶服務的整個物業開發周期,有效地管理及監督項目的進度,提升運營效率。於往績記錄期內,公司在交付產品方面沒有出現任何延誤。此外,根據易居的資料,上坤地產在一二線城市住宅物業銷售平均週期(界定為該項目開始施工至銷售或預售期間)為6.4個月,超過中國房地產行業基準平均水平9.6個月。



高效的運營能力同時吸引了很多業內知名企業與之展開合作,例如上海‧樾山項目是與上海松睿合作,上海松睿當時是新城發展的全資附屬公司,上海‧上坤旭輝墅項目是與旭輝集團股份有限公司合作等等。 強強聯手開發的項目,無論在業績上還是項目品牌上都已經取得了極大成功。



上坤地產目前正在穩步發展,公司佈局國內優越的地理位置,秉持「為宜居而來」的理念,以專業能力去獲得市場認可,10年時間,在全國房企百强站穩脚跟,新銳之姿不容小覷。未來,透過IPO藉助香港國際資本平台,其後勁勢頭充滿想像空間。





