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來源 網龍網絡控股有限公司 網龍與培生達成數字內容授權協議

香港, 2020年11月4日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股份代號：777）欣然宣布，與全球領先的教育集團 – 培生教育集團（「培生」）旗下培生全球學校（Pearson Global Schools）簽訂授權協議。通過網龍旗下包括Edmodo、普羅米休斯和JumpStart等平台構建的全球學習社區，將培生Quikik應用程式中的高質量及具互動性的數學和科學內容拓展至全球。



培生的多媒體學習工具專注於滿足學習者的個性化需求。對於數字原生代（10-15歲學生）來說，培生Quikik應用程式提供極具視覺效果的交互式課程，寓教於樂的同時更吸引學生們踴躍參與其中。



根據世界經濟論壇的數據，今年全球約有12億兒童因新型冠狀病毒疫情而不能於學校上課。但隨著混合式學習成爲主流模式，教育工作者開始意識到在線互動學習的潛力。結合培生的優質內容以及網龍的人工智能和機器學習等技術，課程的內容可按照每位學生的學習進度量身定制，以提高學習效果。



網龍副董事長梁念堅博士表示：「數字化轉型已經帶領教育界進入個性化時代，而新型冠狀病毒疫情更令數字化轉型成為教育界的首要任務。我們很高興能把培生的內容引入網龍的教育社區中。此次合作將使我們能夠更了解每個學生的學習進度，並按照其進度，推薦最適合他們當下需求的內容。」



不論用戶身在教室、家中或任何地方，混合式學習模式都能提供最合適的內容、自我評估工具和練習資源，讓學生按照自己的教育水平及學習進度，隨時隨地學習。同時，教育工作者可直接從教育資源庫中提取所需內容，以設計測驗、創建課程計劃和監測每位學生的表現及學習進度，令授課變得更便捷。



隨著全球對終身學習的需求持續增長，網龍和培生已經達成共識，未來將繼續擴展合作並攜手共促教育改革。



如欲了解更多有關網龍的混合式學習解决方案的信息，請到 https://edu.nd.com.hk，也可以到 https://www.pearson.com/us/，了解培生的教育工具和內容。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有悠久的優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶–17173.com及打造最具影響力的智能手機服務平台–91無線。網龍於2020年7月27日正式獲納入恆生科技指數。



網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在線教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。



關於培生

培生是全球領先的教育機構，擁有22,500多名員工，遍佈70個國家。培生爲全球的學習者、教育機構、僱主、政府和其他合作夥伴提供教學內容、測驗和數字服務。培生致力於幫助學習者掌握所需的技能，以提高他們的就業前景，並在瞬息萬變的工作世界中取得成功。培生相信，教育帶領人類的發展。請瀏覽培生網站 Pearson.com。



如有垂詢，敬請聯絡：

網龍網絡控股有限公司

周鷹

投資者關係高級總監

電話：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

電郵：maggiezhou@nd.com.cn

投資者關係網站：www.nd.com.cn/ir



有關培生之媒体垂詢，敬請聯絡：

培生

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電郵：josephine.bradley@pearson.com







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