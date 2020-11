Tuesday, 3 November 2020, 18:18 HKT/SGT Share: 上坤地產物業組合多元化 產品深受客戶歡迎

香港, 2020年11月3日 - (亞太商訊) - 據東方日報報導,上坤地產是一家日益崛起的物業開發商,在中國房地產行業擁有十年經營歷史,其業務始於2010年的首個上海物業項目,現在已發展至中國三大核心經濟區,即長三角經濟區、珠三角經濟區和中部核心經濟區八個省份及直轄市內的14個城市。據公司此前披露的上市時間表,其將於11月17日於港交所掛牌上市,目前公司正處於招股期。



(上坤地產雲系代表專案:蘇州雲棲時光實景圖)



物業組合多元 產品深受客戶歡迎



上坤地產擁有多元化的物業組合,其以住宅物業為重心,並逐漸延伸至各類商業和綜合用途物業。公司以四個標準化產品系列定位住宅物業,即四季系、樾山╱ 半島系、雲系和S系,旨在針對不同的客戶偏好和需求。在每個標準化系列中,公司的內部產品設計及開發團隊致力開發最契合客戶需求的創意及全能型產品。公司的住宅物業主要包括低層及高層公寓樓宇、聯排別墅、洋房及閣樓公寓,這滿足了客戶對理想住宅和社區的期望。



此外,上坤地產敢於突破常規,採納「5U產品標準」設計理念,著眼於空間、綠色生態、室內設計、管理服務及家庭自動化,致力為客戶創造安全、舒適、方便、綠色、健康及快樂的生活體驗。例如,公司在物業中採用全新技術及智能家居設計,如7天24小時全天候的面部識別、車牌識別裝置、安全攝像頭及電子圍欄系統,維持社區安全和保安。公司還提供公共娛樂區,設有咖啡館、酒吧、會所及寵物護理區等設施,滿足客戶的娛樂需求。



憑藉對市場趨勢及客戶喜好的了解及洞察,上坤地產的產品深受客戶歡迎。例如,於2020年,公司的雲系被樂居財經研究院授予「2020年中國匠心美宅產品系列十強」稱號。於2019年,公司的四季系贏得中國房地產Top 10研究組授予的「2019中國房地產優秀原創產品品牌」,並被易居克爾瑞譽為「品質美宅產品系」。



拓展策略區域 豐富商業物業組合



上坤地產正處於日益崛起階段,為抓住城鎮化、政府利好政策及生活水平日益提高帶來的機遇,以及提高市場地位及品牌知名度,公司選定了長三角經濟區、珠三角經濟區及中部核心經濟區作為策略區域。公司將繼續深化在選定區域的滲透,並逐步拓展及進一步滲透已進軍或確定具有高增長潛力的附近一線、二線及強三線城市。



上坤地產打算繼續專注上海,開發南京、寧波及常州等臨近樞紐城市,最終於長三角經濟區開發公司的大部分物業項目。公司亦打算在珠三角經濟區及中部核心經濟區開發其他物業項目,尤其是開發深圳、廣州、佛山、武漢及鄭州等樞紐城市。此外,除上述現有的三個策略區域外,公司將同時在其他城市及地區(如青島)尋找合適的機會。



上坤地產計劃戰略性拓展商業物業組合,如推出購物廣場、酒店、寫字樓及重建區等商業物業,以增加經常性租金收入及把握由中國的快速城鎮化進程和強勁的經濟增長帶來的潛在的資本增值機會。在未來五年,公司將繼續同時注重住宅及商業物業的開發,以獲得更大的靈活性,適應宏觀調控及房地產業的變化。對商業物業的進一步開發及拓展,將豐富公司的收入來源,促進業務異質性,從而分散公司在住宅物業市場上面臨的風險,形成業務及服務的全面發展。



在港交所上市後,上坤地產有望在現有物業項目的開發及建設過程中獲得更多的資源,從而提高產品開發建設能力和項目綜合管理能力,在保持業務增長的同時提高盈利能力。擁有一個住宅及商業物業的組合,將有助公司在物業運營及管理方面積累寶貴經驗,進一步增強競爭力。







