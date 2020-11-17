中華燃氣控股有限公司建議發行本金額為97,800,000港元之可換股債券

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|Tuesday, 3 November 2020, 09:01 HKT/SGT
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來源 中華燃氣控股有限公司
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香港, 2020年11月3日 - (亞太商訊) - 中華燃氣控股有限公司（「本公司」；股份代號：8246）及其附屬公司（統稱「本集團」）今日宣布於二零二零年十一月二日（交易時段後），與開源控股有限公司（股份代號：1215）之全資附屬公司（統稱「認購方」）訂立認購協議，有條件同意發行而認購方有條件同意認購本金總額為97,800,000港元的可換股三年期債券，換股價為每股換股股份0.27港元（可予調整）。
於本公佈日期，本公司共有 3,622,136,000股已發行股份。假設並無進一步發行或購回股份，基於初步換股價每股換股股份0.27港元並假設可換股債券獲悉數兌換，則可換股債券將兌換為362,222,222 股換股股份，相當於本公司於本公佈日期的現有已發行股本約10.00%及本公司經發行 換股股份擴大的已發行股本約9.09%。所得款項用作本集團提升現有業務及營運資金。
董事會認為通過是次發行可換股債券予認購方，不但為本集團提供機會加強財務狀況，同時亦可擴闊及優化本集團的股東基礎及資本基礎，為開展與認購方建立策略聯盟奠定良好基礎，因此對前景感到樂觀。
開源控股主要從事投資控股，其主要股東之一為2019年胡润百富榜排名第65位的著名中國成功商人杜雙華，其國內業務遍及鋼鐵生產、物流、銀行及地產發展等。開源控股旗下附屬公司則主要經營酒店業務及融資業務。
中華燃氣控股有限公司
中華燃氣控股有限公司主要提供多元化綜合新能源服務，其中包括煤改氣供熱的技術開發，工程和諮詢服務，供應液化天然氣以及買賣新能源相關工業產品；集團並從事物業投資業務。
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楊瑩瑩
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Nov 3, 2020, 09:01 HKT/SGT
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