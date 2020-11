Monday, 2 November 2020, 18:02 HKT/SGT Share: 上坤地產赴港上市 業務擴張迅猛且土地儲備充足

香港, 2020年11月2日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,近日,據市場消息,上坤地產集團股份有限公司在香港上市進程已取得重要成功,公司已通過香港聯交所聆訊,並將於11月17日上市。根據招股書顯示,上坤地產是一家日益崛起的物業開發商,擁有豐富經驗,專注於長三角經濟區。公司秉承「為宜居而來」的使命,以全新技術及藝術設計提供各類住宅物業,迎合不同客戶群的不同需求及喜好,給客戶帶來智能、方便及令人滿意的生活體驗,在客戶中及行業內樹立了良好的品牌形象。



開發多元物業 經營結構持續改善



上坤地產致力為不同客戶群開發優質的住宅物業。經過多年發展,公司的業務已拓展至長三角經濟區、珠三角經濟區及中部核心經濟區的其他一線、二線及強三線城市。截至2020年7月31日,公司的住宅物業位於8個省份及直轄市的14個城市。為滿足不同市場的需求,上坤地產通過四個標準化產品系列(即四季系、樾山╱ 半島系、雲系及S系)提供多種住宅物業,包括低層及高層公寓樓宇、聯排別墅、洋房及閣樓公寓。每個系列以特定的市場定位,滿足不同客戶群的需求。



上坤地產以住宅物業開發為核心業務,並通過開發商業物業來維持均衡的開發項目組合,實現多元發展的的戰略。開發商業物業有助降低收入波動、分散風險、獲得協同效應及為公司的業務運營帶來穩定的現金流。截至2020年7月31日,公司在由七個處於不同開發階段的項目組成的商業物業組合中擁有投資權益,包括六個由公司的附屬公司開發的項目及一個由公司的合營企業開發的項目,均位於上海。



公司開發多元物業的戰略使公司經營結構得到改善,公司開發的優質物業亦獲得市場的廣泛認可。於2020年,公司的雲系被樂居財經研究院授予「2020年中國匠心美宅產品系列十強」稱號。於2019年,公司的四季系分別斬獲了中國房地產TOP 10研究組「2019中國房地產優秀原創產品品牌」及易居克爾瑞「品質美宅產品系」獎項。同樣於2019年,公司被每日經濟新聞評為「年度價值地產企業」,並在2020年被21世紀經濟報導及博鰲21世紀房地產論壇共同評為「2020年度品質地產綜合企業」。



業務擴張迅猛 重視土地儲備



自於2010年在上海成立以來,憑藉優質的物業產品、運營效率、穩健的發展策略、專業的管理團隊及行業知名的品牌形象,上坤地產一直保持著迅猛發展。截至2020年7月31日,公司在由49個項目組成的物業組合中擁有投資權益,公司的總建築面積約為4.1百萬平方米及應佔土地儲備總量約為3.0百萬平方米,其中33個項目由公司開發,16個項目由公司的合營企業及聯營公司開發。



於往績記錄期,上坤地產保持著良好的增長態勢。於2017年、2018年及2019年,公司的收益分別為人民幣1,201.1百萬元、6,847.4百萬元及7,535.2百萬元,複合年增長率為150.5%。截至2019年及2020年4月30日止四個月,公司的收益保持相對穩定,分別為1,151.8百萬元及1,148.5百萬元。於2017年、2018年及2019年,公司的年內溢利分別為34.6百萬元、672.9百萬元及676.9百萬元,複合年增長率為342.3%。公司的期內溢利由截至2019年4月30日止四個月的70.1百萬元增加126.0%至2020年同期的158.4百萬元。



在業務保持迅猛擴張的同時,上坤地產仍對土地儲備始終保持足夠的重視。截至2020年7 月31日,公司的土地儲備總建築面積約為4.1百萬平方米及應佔土地儲備總量約為3.0百萬平方米,該等土地儲備主要分佈於長三角經濟區、珠三角經濟區及中部核心經濟區八個省份及直轄市內14座具有戰略意義的城市。截至2020年7月31日,公司的土地儲備足以應對未來兩至三年的開發,這亦會對公司長期可持續增長奠定良好的基礎及形成支撐。於港交所上市後,上坤地產有望能進一步強化公司資本,快速擴張公司的業務,加快發展進程。







