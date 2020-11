Monday, 2 November 2020, 08:00 HKT/SGT Share: 與福建泉州移動簽採購合同 艾伯科技於5G市場再下一城

香港, 2020年11月2日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司(02708.HK)旗下子公司「深圳艾伯通信」與中移動(00941.HK)全資附屬公司「福建泉州移動」訂立5G智慧園區室內覆蓋系統項目採購合同。福建泉州移動將向艾伯通信採購新型5G室分系統產品、5G皮基站系列產品及5G專網核心網服務等產品,合約價值約1,498萬元人民幣。



艾伯通信5G皮基站系列產品及5G新型室分系統可以低成本、快速靈活解決大型建築物及場館的5G信號室內覆蓋,是目前5G室內覆蓋的最優解決方案,充分體現5G基站對拉動新基建和經濟增長的重要性和緊迫性,為客戶創造最大價值。



5G信號本身衰減快,室外5G宏基站/5G微基站的5G信號無法有效覆蓋到室內。隨著電訊營運商加快建設室內外基站,通過鋪設艾伯通信新型5G室分系統或5G皮基站可為營運商高效、快速、廉價、強而有力的解決5G信號室內覆蓋的問題,滿足營運商5G室內信號覆蓋的需求。根據統計,中移動、中電信(00728.HK)、聯通(00762.HK)三家營運商需要5G室內信號覆蓋的樓宇僅中國大陸就有約600萬棟,該領域市場規模預計超過1.56萬億元人民幣。



今年9月,艾伯科技亦曾公佈,就其5G系統設備獲得中移動採購合約,總價約3,254.4萬元人民幣。根據合約,中移動向艾伯科技採購5G室分系統近端機及5G室分系統遠端機等產品,將5G信源接入近端機,一個近端機可以支持最多8個遠端機,再充分利用原有的2/3/4G饋線室內分佈系統資源,可以低成本、快速靈活解決大型建築物及場館的5G信號室內覆蓋。



隨着中國「十四.五」規劃的到來和「新基建」建設全面展開,工信部也表示,會積極將5G納入「十四.五」國家專項規劃,依託重大科研專項,進一步引導突破企業核心技術,加強技術領域國際合作,為構建現代經濟體系,成為未來經濟高質量發展的有力支撐。艾伯科技將在新型5G室分系統、5G皮基站這一市場規模超過1.56萬億元人民幣的賽道大力佈局。



據悉,艾伯通信目前已經簽訂了20個省級代理商,通過代理商管道全面將艾伯通信5G皮基站系列相關產品和5G室內分佈系統產品在中國國內運營商全面推廣落地。乘着5G新基建的東風,艾伯科技將結合公司深耕20年的智慧物聯網技術,迎來「5G+AIoT」的全新市場增長局面。



Nov 2, 2020

