世茂服務實現高增長 於今日登陸港交所

香港, 2020年11月1日 - (亞太商訊) - 據信報報導,世茂服務是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商,與今日港交所上市,公司近年發展迅猛,無論是管理規模還是增長潛力以及未來發展,都極具看點。



背靠强大母公司和自身强劲外拓能力 實現高速增長



世茂服務(00873.HK)是世茂集團的子公司,根據中指院的資料,於2019 年,世茂集 團按合約銷售計算排名中國房地產開發商第9位。截至2019年12月31日,世茂集團的土地儲備合共約為77.0百萬平方米(包括共同開發物業的其他股東應佔者),其中約55.4百萬平方米位於一線、新一線及二線城市。世茂服務自2005年成立以來,與世茂集團長期穩定合作,為其持續增長奠定基礎。截至2020年6月30日,公司在管總建築面積約53.2百萬平方米的物業由世茂集團及世茂集團的合營企業及聯營公司開發。2017年至2019年三年間,公司在管總建築面積分別為42.6百萬平方米、45.0百萬平方米、68.2百萬平方米,複合年增長率爲26.5%,高於百强企業在管面積均值。



此外,公司依靠自身品牌及優質服務積極拓展獨立第三方項目,由獨立第三方房地產開發商獨立開發的物業在管建築面積百分比由截至2018年12月31日的0.8%增加至截至2020 年6月30 日的37.9%。招股書顯示,截止2020年6月30日,世茂服務的總在管物業數量達到293個,在管總建築面積達到85.7百萬平方米。



就物業質量來說,世茂服務物業主要集中在長三角地區、華南地區、中西部地區及環渤海經濟圈。截至2020 年 6 月30日有32.1百萬平方米的在管建築面積位於長三角地區,屬於中國經濟最發達及增長最迅速的地區之一,佔在管總建築面積約37.4%。在新一線及二線城市,公司擁有在管總建築面積60.7百萬平方米,佔截至2020 年 6 月30日在管總建築面積的70.8%。物業管理費主要取決於在管物業所在的城市能級,因此公司的物業管理費均值相對來說較高。就物業規模而言,截至2019年12月31日,公司在管物業的平均規模約為370,387平方米,而截至同日,中國房地產百強企業的行業平均值為201,800平方米。在管物業憑藉巨大規模效應,能有助減少成本及提高營運效率。2017年-2019年,公司實現高速增長,收入和利潤的複合年增長率分別爲54.5%和88.0%。



多元化發展拓寬收入來源 財務質量良好現金流充沛



除了傳統的物業服務外,公司還拓展其他收入來源。2017年-2019年,在世茂服務的收入中,社區增值服務增長快速,所得收入佔總收入的百分比由2017年的6.0%上升至2018年的7.1%,並進一步上升至2019年的26.0%,社區增值服務呈現出極强的增長潜能。公司也表示未來將計劃引入更多多元化及差異化的增值服務,以滿足用戶基本生活需求以及用戶對親子融合、醫療保健、娛樂以及房產銷售及租賃交易方面的個性化需求,從而建立由個人、家庭及社區組成的生態系統。



此外,世茂服務還計劃開展城市管理服務,憑藉網格化管理機制及在智慧技術方面的經驗,公司擬提供多項多元化及優質的城市服務,所提供的服務用於提升當地居民的居住體驗及城市景觀等等,城市管理服務將有助公司提高市場聲譽及服務能力,並藉此帶來可持續的長期增長。



衡量一個企業的經營狀况是否好壞,現金流是一個重要指標。世茂服務近幾年財務穩健,據招股書顯示,截至2017年、2018年及2019年12月 31 日,公司期末現金及現金等價物分別爲5.97億元、5.38億元以及8.50億元;於2020年6月30日,爲17.54億元。截至2020年6月30日,公司經營活動所得現金淨額爲4.16億元,現金流相對充沛。



在物業行業高速發展的當下,世茂服務背靠母公司,其未來增長確定性強,加之公司自身强勁的外拓能力及多元化發展策略,未來世茂服務預計會有穩定的發展和顯著的增長。







